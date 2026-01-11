Kauppa-alukseen Atlantilta viime yönä pelastettu Jari Saario kommentoi tilannettaan MTV Uutisille. Viestillä tavoitettu soutaja kertoo tilanteen olleen vakava. Kotiinpaluusta ei vielä ole tietoa.

Etelä-Atlantilla merihätään joutunut Jari Saario pelastettiin mereltä yöllä noin puoli kolmelta Suomen aikaa.

MTV tavoitti soutajan, joka kertoo olleensa hengenvaarassa.

– Nyt on kaikki hyvin. Tulipa käytyä monta kertaa lähellä kuolemaa. Onneksi en antanut periksi, Saario kertoo viestitse.

Siitä, milloin hän pääsee palaamaan kotiin, ei vielä ole tietoa.

– Katsotaan, miten pääsen Suomeen, ehkä viikon päästä tai sitten kuukauden päästä. Riippuu, jättävätkö nämä minut matkalla pois, mies jatkaa viitaten hänet pelastaneeseen kauppa-alukseen.

"Käsittämätön tapahtumaketju"

Järkyttyneen oloinen ja selvästi pettynyt Saario pon myös julkaissut Instagram-tilillään videon, hän pahoittelee tapahtunutta.