Valtamerisoutaja kertoo pyytäneensä yleisöltään ja perheeltään anteeksi, koska aiheutti paljon huolta.

MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nähtiin tiistaina Jari Saario, joka pelastettiin merihädästä Etelä-Atlantilla 10. tammikuuta. Katso koko haastattelu tästä.

Valtamerisoutaja saapui Suomeen vain muutamaa tuntia ennen suoraa lähetystä. Saariota vastassa kentällä oli oma tytär.

– Tiputimme laukun kotiin, lähdimme ostoksille ja syömään. En ole sellainen, että kotiin jäisin istuskelemaan. Huomenna menen maalikauppaan ja alan maalaamaan.

Saario on kertonut aiemmin, että ei tarvitse palautumisaikaa reissujen jälkeen. Hän kertoo käyneensä reissulla monta kertaa lähellä kuolemaa.

Miten sen jälkeen voi jatkaa arkea normaalisti?

– Olen valmistautunut sellaiseen (kuolemanuhkaan) koko elämäni, koska olen ollut palomies 28 vuotta. Olen ennen joka reissua valmistautunut henkisesti niin, että se on mahdollista.

Anteeksipyyntö

Saario julkaisi öisen pelastusoperaation jälkeen videon sosiaalisessa mediassa, jossa hän pyysi anteeksi perheeltään, seuraajiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan.

Saario kommentoi videota Asian ytimessä -ohjelmassa noin puolitoista viikkoa sen julkaisun jälkeen.

– Kaikki ovat joutuneet jännittämään niin paljon. Ne ovat olleet karmeita tunteja. Pyysin anteeksi niitä tunteja, jotka ihmiset ovat joutuneet odottamaan.

Soutaja kertoo, että perheen tuki ei ollut reissun kohdalla samalla tasolla kuin aiempien reissujen suhteen.

– Kaikki ovat tienneet, että tämä on supervaarallista, Saario avaa.

Saario vastaa myös kovaan julkiseen kritiikkiin, jota hän on saanut reissusta.

– Pelastuslaivan miehistö sanoi minulle, että se oli heidän elämänsä paras päivä. He tekivät onnistuneen pelastusoperaation, antoivat jollekin jatkoaikaa.

Saario sanoo, että laivayhtiölle ei koitunut mitään kustannuksia.

– En koe, että olisin ollut kenellekään vaivaksi. Luen negatiiviset kommentit ja katson, mitä minulla olisi niistä opittavaa ja annettavaa tulevaisuudessa muille.

– Pientä itsekkyyttä on varmaan kaikilla, jotka lähtevät seikkailemaan, Saario jatkaa.

Katse eteenpäin

Saario on kertonut elävänsä nyt "toista elämää". Mies sanoo edelleen, että soudut on nyt soudettu.

Hän aikoo jatkaa palomiehen ammatissa ja ihmisiä inspiroivana puhujana.

– Se, että jäädään asioihin vellomaan ja syyttelemään minkä takia joku meni pieleen on iso ongelma myös yritysmaailmassa ja siitä pitäisi päästä eroon.

53-vuotiaan Saarion oli tarkoitus soutaa yksin noin 8 000 kilometrin matka Etelä-Amerikan eteläkärjestä Kap Hornista Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Hän lähti matkaan marraskuussa.

Katso Jari Saarion koko Asian ytimessä -haastattelu tästä .