Etelä-Atlantilla merihätään joutunut valtamerisoutaja Jari Saario on saatu pelastettua turvaan kauppa-alukselle.
Jari Saario pelastettiin mereltä yöllä noin puoli kolmelta Suomen aikaa. Asiasta kerrotaan Saarion sometilillä.
– Tilanne oli vaativa ja pelastustoimi pitkä, tilillä kuvaillaan.
Päivityksessä kerrotaan myös, että Saarion vointi on olosuhteisiin nähden hyvä ja että hän saa apua aluksella.
53-vuotiaan Saarion oli tarkoitus soutaa yksin noin 8 000 kilometrin matka Etelä-Amerikan eteläkärjestä Kap Hornista Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Hän lähti matkaan marraskuussa. Vuoden vaihtuessa Saario ilmoitti olevansa tasan puolessavälissä matkaa.
Lauantaina Instagram-tilillä kerrottiin, että vene on vaurioitunut ja pelastustoimet aloitettu. Saarion apuun lähti kauppa-alus Cymona Eagle.
Aluetta kuvattiin vaativaksi ja syrjäiseksi merialueeksi. Joulukuun lopussa Saario kertoikin kokeneensa yhden elämänsä karmeimmista kokemuksista törmättyään jäävuoreen.