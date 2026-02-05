



Tv-tähden äiti katosi – perhe vetoaa sieppaajiin videolla Poliisi epäilee, että Savannah Guthrien 84-vuotias äiti on joutunut rikoksen uhriksi. Pima County Sheriff’s Office / AOP Julkaistu 05.02.2026 09:55 Reuters Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Tunnetun yhdysvaltalaisen televisiokasvon äiti on kadonnut. Poliisi epäilee, että hänet on siepattu. Savannah Guthrien äiti Nancy Guthrie katosi kodistaan Tucsonin lähellä Arizonassa viime viikonloppuna. Savannah Guthrie tunnetaan NBC:n Today-aamuohjelman juontajana. Hänen oli määrä matkustaa tällä viikolla Italiaan juontamaan NBC:n lähetyksiä talviolympialaisia, mutta äidin katoamisen takia suunnitelma peruuntui. Tapausta tutkitaan rikoksena. Paikalta löytyneiden jälkien perusteella tutkijat epäilevät, että 84-vuotias Guthrie on siepattu. Naisen katoamisesta ilmoittivat omaiset sen jälkeen, kun Guthrie ei saapunut sunnuntaina kirkkoon. Vielä edellisenä iltana sukulainen oli ajanut yhteisen illallisen päätteeksi Guthrien kotiinsa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Savannah Guthrie on toiminut Today-aamuohjelman ankkurina vuodesta 2012 alkaen. AOP

Savannah Guthrie julkaisi sisarustensa kanssa Instagramissa keskiviikkona videon, jolla he vetoavat äitinsä mahdollisiin sieppaajiin.

– Haluamme kuulla teistä, ja olemme valmiita kuuntelemaan. Ottakaa meihin yhteyttä, Savannah Guthrie lukee paperilta kameralle.

Joillekin tiedotusvälineille on ilmeisesti lähetetty tapaukseen liittyen lunnasvaatimuskirjeitä, mutta perhe suhtautuu niihin toistaiseksi varauksella.

– Elämme maailmassa, jossa ääntä ja kuvaa on helppo manipuloida. Meidän on saatava varmuus siitä, että hän on elossa ja että teillä on hänet, Guthrie osoittaa sanansa mahdollisille sieppaajille.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa Nancy Guthrien koti.AOP

Poliisin mukaan Nancy Guthrie ei kärsi kognitiivisista ongelmista, joten katoamisen ei epäillä liittyvän esimerkiksi dementiaan. Liikuntarajoitteisena hän ei myöskään pystyisi poistumaan kotoaan ilman apua.

Savannah Guthrie painottaa videoviestissä, että äidin terveydentila vaatii päivittäistä lääkitystä.

– Hänen terveytensä, hänen sydämensä on hauras. Hän elää jatkuvien kipujen kanssa. Hän on ilman lääkkeitään. Hän tarvitsee niitä selvitäkseen. Hän tarvitsee niitä, jotta ei kärsisi, Guthrie vetoaa.

NBC:n mukaan Guthrien sydämentahdistimen yhteys seurantasovellukseen olisi katkennut varhain sunnuntaina. Lisäksi media kertoo, että kodin ulkopuolelta olisi löydetty verta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nancy Guthrien katoamisilmoitus.Pima County Sheriff’s Office

Poliisi ei ole toistaiseksi tunnistanut rikoksesta epäiltyjä.

Tapaus on herättänyt Yhdysvalloissa suurta huomiota. Tutkintaan on valjastettu myös FBI.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Truth Social -viestipalvelussa soittaneensa Savannah Guthrielle kertoakseen, että kaikki liittovaltion lainvalvontaviranomaiset ovat perheen ja paikallisten tutkijoiden käytettävissä.

