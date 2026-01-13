Kissan ja koiran hampaat pitää puhdistaa säännöllisesti | MTV Uutiset
Lemmikinomistaja, jätätkö tärkeän toimen väliin? Seuraukset voivat olla kivuliaat ja kalliit
Koiran ja kissan hampaista kannattaa pitää hyvä huoli. Näin vältytään isommilta ongelmilta.Shutterstock
Julkaistu 13.01.2026 13:51
Hannakaisa Taskinen
Kyselyn mukaan vain harva lemmikinomistaja harjaa koiransa tai kissansa hampaat säännöllisesti, vaikka säännöllinen rutiini voisi säästää kivuliailta sairauksilta ja isoilta kustannuksilta.
Hampaiden säännöllinen puhdistus ei ole vain ihmisille tärkeä rutiini, vaan myös lemmikkien hampaat pitäisi pestä.
Ennaltaehkäisevä hammashoito harventaa esimerkiksi hammaskiven ja plakin poiston tarvetta eläinlääkärillä ja sitä kautta myös erilaisia lemmikille mahdollisesti kivuliaita tukikudoksen sairauksia ja hammassairauksia, jotka voivat vaatia kalliita operaatioita.
– Koirien hammashoidon tarve on yksilöllinen, mutta usein etenkin pienikokoisilla koirilla tarve voi olla tiheämpi kuin suurilla roduilla. Ennaltaehkäisevä hammashoito pienentää myös muiden vakavien sairauksien riskiä. Esimerkiksi plakkiin kertyvät bakteerit voivat myös koiralla levitä verenkiertoa pitkin tärkeisiin elimiin, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo tiedotteessa.
Koiran hampaat pitäisi puhdistaa säännöllisesti.Shutterstock
LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely paljastaa kuitenkin, että 29 prosenttia koiran tai kissan omistavista vastaajista ei pese lemmikkiensä hampaita koskaan, ja kymmenesosa vastaajista kertoo, ettei hoida lemmikin hampaita muillakaan tavoin.
– Hammaskiven poisto voi maksaa helposti useamman satasen per kerta, Kostamo huomauttaa.
Kostamon mukaan hammasongelmien ja niistä aiheutuvien kustannusten ennaltaehkäisy kannattaa myös siksi, että vakuutus kattaa vain tapaturmaisen hampaan katkeaman tai murtuman.
Hammasremontin tyyris hinta voi johtaa jopa koiran eutanasiaan.
– Ei ole mitenkään tavatonta, että iäkäs koira lopetetaan siksi, että se tarvitsisi kallista hammasremonttia, johon omistaja ei enää halua lähteä. Se on todella harmillinen syy, eläinlääkäripraktiikka FirstVetin maajohtaja Maiju Tamminen on aiemmin kertonut STT:lle.
Viidennes kyselyyn vastanneista kertoo vievänsä lemmikkinsä eläinlääkärille hampaiden vuoksi vain akuutin tarpeen vuoksi.
– On hyvä muistaa, että koira tai kissa voi olla mestari piilottamaan kipunsa. Kipu voi myös oirehtia esimerkiksi levottomuutena tai aggressiivisuutena, jota ei äkkiseltään välttämättä yhdistäisi suun alueeseen. Hampaiden hoidon tarve ei siis välttämättä näy lemmikistä päälle päin ennen kuin tilanne on äitynyt pahemmaksi, Kostamo sanoo.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikkiaan reilu tuhat ihmistä, joista 355 lemmikinomistajaa vastasi koiran tai kissan hampaiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.
