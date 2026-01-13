



Lemmikinomistaja, jätätkö tärkeän toimen väliin? Seuraukset voivat olla kivuliaat ja kalliit Koiran ja kissan hampaista kannattaa pitää hyvä huoli. Näin vältytään isommilta ongelmilta. Shutterstock Julkaistu 13.01.2026 13:51 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Kyselyn mukaan vain harva lemmikinomistaja harjaa koiransa tai kissansa hampaat säännöllisesti, vaikka säännöllinen rutiini voisi säästää kivuliailta sairauksilta ja isoilta kustannuksilta. Hampaiden säännöllinen puhdistus ei ole vain ihmisille tärkeä rutiini, vaan myös lemmikkien hampaat pitäisi pestä. Ennaltaehkäisevä hammashoito harventaa esimerkiksi hammaskiven ja plakin poiston tarvetta eläinlääkärillä ja sitä kautta myös erilaisia lemmikille mahdollisesti kivuliaita tukikudoksen sairauksia ja hammassairauksia, jotka voivat vaatia kalliita operaatioita. – Koirien hammashoidon tarve on yksilöllinen, mutta usein etenkin pienikokoisilla koirilla tarve voi olla tiheämpi kuin suurilla roduilla. Ennaltaehkäisevä hammashoito pienentää myös muiden vakavien sairauksien riskiä. Esimerkiksi plakkiin kertyvät bakteerit voivat myös koiralla levitä verenkiertoa pitkin tärkeisiin elimiin, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo tiedotteessa.

Koiran hampaat pitäisi puhdistaa säännöllisesti. Shutterstock

LähiTapiolan Arjen katsaus -kysely paljastaa kuitenkin, että 29 prosenttia koiran tai kissan omistavista vastaajista ei pese lemmikkiensä hampaita koskaan, ja kymmenesosa vastaajista kertoo, ettei hoida lemmikin hampaita muillakaan tavoin.

– Hammaskiven poisto voi maksaa helposti useamman satasen per kerta, Kostamo huomauttaa.

Kostamon mukaan hammasongelmien ja niistä aiheutuvien kustannusten ennaltaehkäisy kannattaa myös siksi, että vakuutus kattaa vain tapaturmaisen hampaan katkeaman tai murtuman.

Hammasremontin tyyris hinta voi johtaa jopa koiran eutanasiaan.

– Ei ole mitenkään tavatonta, että iäkäs koira lopetetaan siksi, että se tarvitsisi kallista hammasremonttia, johon omistaja ei enää halua lähteä. Se on todella harmillinen syy, eläinlääkäripraktiikka FirstVetin maajohtaja Maiju Tamminen on aiemmin kertonut STT:lle.

Eläinlääkärillä käynti ei ole halpaa. Eläinlääkärimarkkinat ovat keskittyneet kahdelle ketjulle, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2024 julkaisemasta selvityksestä, ja selvityksen mukaan tämä on johtanut eläinlääkäripalveluiden hintojen nousuun.

"Koira tai kissa voi olla mestari piilottamaan kipunsa"

Vain noin 13 prosenttia kyselyyn vastanneesta 355 lemmikinomistajasta kertoi harjaavansa lemmikkinsä hampaat säännöllisesti. 26 prosenttia kertoo pesevänsä hampaat sillon tällöin.

Kaikki eivät käytä lemmikkiään säännöllisessä hammastarkastuksessa.Shutterstock

Noin 26 prosenttia kyselyyn vastanneista omistajista käyttää kissaansa tai koiraansa säännöllisesti eläinlääkärillä hammastarkastuksessa ja hammaskiven poistossa.

Viidennes kyselyyn vastanneista kertoo vievänsä lemmikkinsä eläinlääkärille hampaiden vuoksi vain akuutin tarpeen vuoksi.

– On hyvä muistaa, että koira tai kissa voi olla mestari piilottamaan kipunsa. Kipu voi myös oirehtia esimerkiksi levottomuutena tai aggressiivisuutena, jota ei äkkiseltään välttämättä yhdistäisi suun alueeseen. Hampaiden hoidon tarve ei siis välttämättä näy lemmikistä päälle päin ennen kuin tilanne on äitynyt pahemmaksi, Kostamo sanoo.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi kaikkiaan reilu tuhat ihmistä, joista 355 lemmikinomistajaa vastasi koiran tai kissan hampaiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.

