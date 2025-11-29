Asiakas osti television, joka meni rikki takuuaikana – myyjäliike yritti hyvittää vain alle puolet myyntihinnasta
Television mentyä rikki takuuajan puitteissa myyjäliike ei ollut korvata asiakkaalle kuin alle puolet myyntihinnasta. Asia päätyi kuluttajariitalautakunnan pöydälle.
Asiakas osti 16. heinäkuuta vuonna 2019 myyjäliikkeeltä television 399,90 eurolla. Televisio toimitettiin asiakkalle 23. heinäkuuta.
Televisiolle myönnettiin kahden vuoden valmistajan takuu sekä myyjän oma kolmen vuoden lisäturva (takuu).
15. heinäkuuta vuonna 2022 asiakas ilmoitti myyjälle television kuvaruudun alkaneen sinertää. Myyjä ilmoitti hyvittävänsä televisiosta 170 euroa.
Osapuolet olivatkin erimielisiä siitä, onko myyjällä oikeus pidättää kaupan purkautumisen vuoksi käyttöhyötykorvaus 229,90 euroa. Asia päätyi kuluttajariitalautakunnan pöydälle.
Televisio vikaantui takuuaikana
Asiakas kertoi kuluttajariitalautakunnalle kokevansa television kolmen vuoden takuuajan alkaneen kulua tuotteen vastaanottamisesta. Näin ollen kolmen vuoden takuuaika olisi ollut voimassa 23.7.2022 asti.
Televisio meni rikki kesä-heinäkuun 2022 vaihteessa, mikä on alle kolme vuotta niin tilauspäivämäärästä kuin tuotteen vastaanottamisestakin. Reklamoinnin asiakas teki 15.7.2022, kun koki, ettei laitetta saa toimimaan omin toimin.
Takuuhuollossa myyjä totesi, ettei televisiota ole taloudellisesti kannattavaa korjata. Myyjän aloitteesta kauppa purettiin, mutta myyjä suostui palauttamaan television kauppahinnasta vain 42,5 prosenttia eli 170 euroa. Asiakas piti summaa alhaisena ja kuluttajasuojalain vastaisena.
Vaikka kuluttajaneuvonta ohjeisti, että kauppahinta olisi palautettava kokonaisuudessaan, myyjä ei halunnut tätä kannanottoa noudattaa.
Asiakas vaati myös tuottokorkoa kauppasummalle. Lisäksi hän vaati myyjää korvaamaan asian hoidosta aiheutuneita puhelinkuluja, tulostuskuluja ja internet-yhteyskuluja 40 euron edestä.
Korjauksen kustannusarvioksi annettiin 329,97 euroa. Koska laitteen korjauskustannus ylitti laitteen elinkaaren huomioiden sen reaaliarvon, asiakkaalle tarjottiin hyvityssummaa 170 eruroa lisäturvan ehtojen mukaisesti.
Koska kuluttaja kieltäytyi ja oli vaateissaan ehdoton, hänelle ei tarjottu sovittelevaa vastaanottoa. Myyjä olisi kuitenkin valmis tarjoamaan hyvityksen korottamista 210 euroon.
Myyjä huomauttaa, että lisäturvan ehdoissa kerrotaan takuuajan alkavan, kun tuote on toimitettu kuluttajalle. Lisäksi ehdoissa kerrotaan, että tuotteen virhe pyritään ensisijaisesti korjaamaan, mutta esimerkiksi kulujen ylittäessä kohtuulliset kustannukset voi kuluttaja valita hinnanalennuksen ja käyttöhyödyllä vähennetyn kaupanpurkamisen välillä. Ehdoissa kerrotaan myös, että käyttöhyöty arvioidaan tapauskohtaisesti.
Kuluttajariitalautakunnan tehtäväksi tuli pohtia, onko myyjällä oikeus vähentää kaupan purkautuessa palautettavasta kauppahinnasta kuluttajan saama käyttöhyöty, jos virhe on ilmennyt takuuaikana.
Riidatonta asiassa oli television toimituspäivä 23.7.2019 sekä se, että televisio oli rikkoutunut kesä-heinäkuun vaihteessa 2022. Kuluttajariitalautakunnalle toimitetuissa myyjän takuuehdoissa todettiin, että takuu alkaa toimituspäivästä, eli takuu on ollut voimassa 23.7.2022 asti. Lautakunta katsoo selvityksen perusteella television rikkoutuneen takuun voimassaoloaikana.
Valmistajan valtuuttamassa huollossa on todettu, että laitteen taustavalot olivat vioittuneet. Kuluttajariitalautakunta huomauttaa, ettei myyjä ole edes yrittänyt väittää, että television rikkoutuminen olisi johtunut kuluttajasta. Niinpä lautakunnan mukaan kaupan kohde on ollut virheellinen kuluttajansuojalaissa määritetyllä tavalla, jolloin ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Oikaisu pitää suorittaa kohtuullisessa ajassa, jos siihen ei ole oleellista estettä.
Huoltoliike arvioi korjauskustannuksiksi 329,97 euroa laitteen kauppahinnan ollessa 399,90 euroa. Niinpä korjauskustannukset olisivat olleet kauppahintaan nähden korkeat. Myyjä ilmoittikin korjauksen olevan kannattamatonta ja tarjosi takuuehtojen mukaista hyvityssummaa ikävähennyksineen eli 170 euroa.
Lautakunnan mukaan kuluttajalla on myyjän takuuehtojen mukaan oikeus ensisijaisesti saada rikkoutunut laite takaisin korjattuna tai virheetön tuote.
Käyttöhyödyn mahdollista vähentämistä arvioidessaan lautakunta tarkasteli aiempaa täysistuntoratkaisua ja kauppalakia, mutta kiinnitti huomiota myös myyjän myymään takuuseen. Lautakunta huomauttaa, että takuu on lakisääteistä virhevastuuta täydentävä vapaaehtoinen lisäetu, jolla takuun antaja nimenomaisesti sitoutuu takuuajan vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista.
– Takuun antajalla on mahdollisuus lähtökohtaisesti haluamallaan tavalla määritellä takuun kattavuus sekä ehdot kuitenkin sillä varauksella, että takuu ei saa heikentää kuluttajan lakimääräisiä oikeuksia. Näin ollen lautakunta pitää perusteltuna, että tilanteessa, jossa kauppa puretaan takuun aikana, myyjän oikeutta saada korvaus kuluttajan tavarasta saamasta käyttöhyödystä arvioidaan takuun ehtojen mukaisesti, lokakuussa 2025 annetussa ratkaisussa todetaan.
– Koska takuuehdot tässä tapauksessa antavat myyjälle oikeuden vähentää kuluttajan saama käyttöhyöty palautettavasta kauppasummasta eikä lautakunta katso tämän ehdon heikentävän kuluttajan lakimääräisiä oikeuksia, myyjällä on oikeus korvaukseen kuluttajan saamasta käyttöhyödystä, vaikka kauppa puretaan takuuaikana.