Takuuhuollossa myyjä totesi, ettei televisiota ole taloudellisesti kannattavaa korjata. Myyjän aloitteesta kauppa purettiin, mutta myyjä suostui palauttamaan television kauppahinnasta vain 42,5 prosenttia eli 170 euroa. Asiakas piti summaa alhaisena ja kuluttajasuojalain vastaisena.

Televisio meni rikki kesä-heinäkuun 2022 vaihteessa, mikä on alle kolme vuotta niin tilauspäivämäärästä kuin tuotteen vastaanottamisestakin. Reklamoinnin asiakas teki 15.7.2022, kun koki, ettei laitetta saa toimimaan omin toimin.

Television mentyä rikki takuuajan puitteissa myyjäliike ei ollut korvata asiakkaalle kuin alle puolet myyntihinnasta. Asia päätyi kuluttajariitalautakunnan pöydälle.

Kuluttajan televisio meni rikki, ja asiasta tuli erimielisyyttä myyjäliikkeen kanssa. Kuvituskuva. Shutterstock

Vaikka kuluttajaneuvonta ohjeisti, että kauppahinta olisi palautettava kokonaisuudessaan, myyjä ei halunnut tätä kannanottoa noudattaa.

Asiakas vaati myös tuottokorkoa kauppasummalle. Lisäksi hän vaati myyjää korvaamaan asian hoidosta aiheutuneita puhelinkuluja, tulostuskuluja ja internet-yhteyskuluja 40 euron edestä.

Myyjä kiisti vaatimukset

Myyjän vastineen mukaan niin laitteen takuu kuin kolmen vuoden lisäturva oli päättynyt ja tarjottu hyvitys oli kuluttajasuojalain mukainen.

Myyjän mukaan televisio toimitettiin huoltoon 29.7.2022, ja huollon alkaessa laitteen takuu oli päättynyt. Televisio otettiin kuitenkin huoltoon myyjän lisäturvan puitteissa.

Koska kuluttaja kieltäytyi ja oli vaateissaan ehdoton, hänelle ei tarjottu sovittelevaa vastaanottoa. Myyjä olisi kuitenkin valmis tarjoamaan hyvityksen korottamista 210 euroon.

Myyjä huomauttaa, että lisäturvan ehdoissa kerrotaan takuuajan alkavan, kun tuote on toimitettu kuluttajalle. Lisäksi ehdoissa kerrotaan, että tuotteen virhe pyritään ensisijaisesti korjaamaan, mutta esimerkiksi kulujen ylittäessä kohtuulliset kustannukset voi kuluttaja valita hinnanalennuksen ja käyttöhyödyllä vähennetyn kaupanpurkamisen välillä. Ehdoissa kerrotaan myös, että käyttöhyöty arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kuluttajariitalautakunnan pohdinnat

Kuluttajariitalautakunnan tehtäväksi tuli pohtia, onko myyjällä oikeus vähentää kaupan purkautuessa palautettavasta kauppahinnasta kuluttajan saama käyttöhyöty, jos virhe on ilmennyt takuuaikana.

Valmistajan valtuuttamassa huollossa on todettu, että laitteen taustavalot olivat vioittuneet. Kuluttajariitalautakunta huomauttaa, ettei myyjä ole edes yrittänyt väittää, että television rikkoutuminen olisi johtunut kuluttajasta. Niinpä lautakunnan mukaan kaupan kohde on ollut virheellinen kuluttajansuojalaissa määritetyllä tavalla, jolloin ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Oikaisu pitää suorittaa kohtuullisessa ajassa, jos siihen ei ole oleellista estettä.