Asiakas tilasi kuulokkeet, mutta myyjä peruutti tilauksen liian halpaan hintaan vedoten – miten kuulokekiista ratkesi?

Kuluttaja vaati saada ostamansa kuulokkeet alun perin ilmoitetulla hinnalla myyjäliikkeen peruutettua tilauksen.

Kuluttaja tilasi kahdet kuulokkeet, sai tilausvahvistuksen ja maksoi ostoksensa. Alle viikkoa myöhemmin myyjä peruutti tilauksen ja palautti rahat.

Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tapaus tuli, sillä kuluttaja halusi tilaamansa kuulokkeet ilmoitetulla hinnalla.

Kahdet kuulokkeet edullisesti

Kuluttaja tilasi syyskuussa 2025 myyjän verkkokaupasta kahdet Suunto Sonic Lime -kuulokkeet 29 euron kappalehinnalla, sai tilausvahvistuksen ja maksoi kuulokkeet. Myyjä kuitenkin peruutti tilauksen vedoten virheelliseen hintaan.

Kuluttaja huomautti vaatimuksessaan, että luujohdekuulokkeiden markkinoinnissa käytettiin esimerkiksi sanaa "huipputarjous", ja kuulokkeita mainostettiin olevan runsaasti tarjolla.

Liike oli lisäksi aiemmin myynyt kuluttajalle Nokian kuulokkeet alle 10 eurolla, kun kuulokkeiden yleinen hintataso oli noin 80 euroa. Riidan kohteena olleiden Suunnon kuulokkeiden yleinen hintataso on 129–149 euroa, joten alennettu hinta ei kuluttajan näkemyksen mukaan poikennut suhteellisesti, jos vertaa Nokian kuulokkeiden tarjoukseen. Lisäksi limen väriset kuulokket voivat kuluttajan arvion mukaan olla hankalammat myydä.

Verkkosivuilla ei myöskään kerrottu 30 viimeisen päivän alinta hintaa. Kuluttajasuojalain mukaan yrityksen on ilmoitettava alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu viimeisen 30 päivän aikana, kun tuotetta markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan.

Liike vahvisti kaupan tilausvahvistuksella tilauspäivänä 6.syyskuuta, mutta ilmoitti 9. syyskuuta, että kuulokkeiden saatavuudessa oli vaikeuksia. Kuluttajan tietojen mukaan muille asiakkaille oli toimitettu samoja kuulokkeita. 12. syyskuuta myyjä vetosi väärin ilmoitettuun hintaan ja peruutti tilauksen.

Kuluttaja vaati myyjää toimittamaan tilaamansa kuulokkeet ilmoitetulla hinnalla. Myöhemmin kuluttaja osti toiset kuulokkeet, ja vaati korvausta myös matkakuluista.

Myyjä kiisti vaatimukset

Myyjä ei ollut kuluttajan kanssa samoilla linjoilla ja selitti hintavirhettä oikeustoimilain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ilmaisuerehdyksellä. Tilanteessa pitääkin miettiä, olisiko kuluttajan pitänyt tietää ilmaisuerehdyksestä.

Myyjäliikkeen mukaan väärän hintaisia kuulokkeita oli myynnissä viiden tunnin ajan ennen kuin virhe korjattiin vielä saman päivänä. Vastaavien mustien kuulokkeiden alennettu hinta oli 129 euroa, kun ennen kampanjaa hinta oli 149 euroa.

Myyjän mukaan kuulokkeet toimitettiin virheellisellä hinnalla alle kymmenelle prosentille kuulokkeet tilanneista asiakkaista. Muille ilmoitettiin, että kuulokkeet olivat loppuneet varastosta, ja myöhemmin, että hinta oli virheellinen ja maksu palautettaisiin. Näille asiakkaille kuulokkeita tarjottiin 109 eurolla.

Myöhemmin myyjä tarjoutui myymään kuulokkeet 59 euron hinnalla neuvoteltuaan Kilpailu -ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan kanssa. Asiakas ei hyväksynyt sovintoehdotusta.

Myyjän mukaan asiakaskunta on hyvin selvillä hinnoista, ja asiakkaan oli täytynyt huomata, että kyse oli virheestä, jossa hinnasta oli jäänyt yksi ykkönen pois. Oikea tarjoushinta olisi siis ollut 129 euroa.

Tarjouksessa ei myöskään sanottu, että kyseessä olisi poistoerä, joka olisi voinut selittää 29 euron alennushinnan.

Liike kertoo myös luopuneensa lain tarkoittamasta tavaroiden alennushintailmoittelusta, mistä syystä hintailmoituksissa ei ole 30 päivän alinta hintaa.

Miten kuluttajariitalautakunta näki tapauksen?

Kuluttajariitalautakunta muistuttaa, että lähtökohtaisesti verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla tehdyt tilaukset sitovat niin elinkeinonharjoittajaa kuin kuluttajaa, mutta pääsääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:n 1 momentin mukaan tilanteessa, jossa jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

Kerroimme aiemmin esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan pöydälle tulleesta tapauksesta, jossa asiakas oli solminut määräaikaisen sähkösopimuksen todella edulliseen hintaan. Tuolloin lautakunta katsoi, että kuluttajan olisi tullut ymmärtää, että sähköyhtiön tahdonilmaisu on erhekirjoituksen seurauksena saanut muun sisällön kuin oli tarkoitettu.

Myös kuulokekiistassa lautakunnan piti arvioida, olisiko kuluttajan tullut ymmärtää hinnan olevan virheellinen, jolloin hänellä ei olisi oikeutta saada tuotetta ilmoitetulla hinnalla.

Lautakunta kiinnitti huomiota siihen, että myyjä oli huomannut hinnan olevan väärä jo 6. syyskuuta, muuttanut hinnan, toimittanut joillekin tilauksen ilmoitettuun hintaan sekä ilmoittanut muille toimitusvaikeuksista. Vasta 12.9. myyjä oli ilmoittanut hintavirheestä. Niinpä lautakunnan mukaan tästä syntyy vaikutelma, ettei liike ehkä pitänyt hintaa virheellisenä alusta lähtien.

Myös sivustolla käytetty sana "huipputarjous" voisi antaa kuluttajalle perustellusti syyn olettaa, että kyse on edullisesta hinnasta.

Lisäski sivustolla ei mainittu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n 1 momentissa edellytettyä 30 päivän alinta hintaa, eikä kuluttajalla ollut tämän vuoksi käytettävissään täysin saman tuotteen referenssihintaa eikä sen vuoksikaan syytä epäillä hintavirhettä kuulokkeiden hinnassa.

– Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että kuluttajan ei ole tässä tapauksessa pitänyt ymmärtää ilmoitetun hinnan olevan virheellinen. Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on oikeus saada kuulokkeet 29 euron kappalehinnalla, ratkaisussa todetaan.

Vaihtoehtoisesti kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä maksaa kuluttajalle 60 euroa korkoineen korvauksena hinnanerosta. Summa perustuu myyjän tarjoukseen myydä kuluttajalle kuulokkeet 59 euron hinnalla, jolloin kaksien kuulokkeiden hintaero on 60 euroa.

Toisten kuulokkeiden ostamisesta johtuvista matkakuluista ei lautakunnan mukaan ollut tarpeeksi näytettyä eikä kuluttajan vaatimukselle perustetta.

