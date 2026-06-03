Mustafe Muuse juoksi kovinta suomalaisvauhtia 5000 metrillä tällä vuosituhannella, kun hän kellotti Paavo Nurmi Gamesissa kaikkien aikojen kuutosajan 13.24,80. Muuse antoi MTV Urheilun haastattelussa palautetta "jäniksen" suuntaan ja kertoi, ettei ollut tyytyväinen suoritukseensa.

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Muuse nousi kaikkien aikojen suomalaistilastossa kuudenneksi. Myös Tuomas Heikkilä oli hurjassa vauhdissa. Hän juoksi aikaan 13.25,85 ja on nyt Muusen perässä suomalaistilastossa. Aika olisi voinut olla kovempikin, sillä Muuse antoi kritiikkiä kilpailun "jänikselle".

– Olin pyytänyt jänikseltä 7.57 3000 metriin. (7.49 oli 3000 metrin väliaika) Ei ollut hyllyn paras jänis tänään. Oli vähän epätasaista vauhtia ja tuli vähän itsekin stressattua kesken kisan. Jos haluaisi tehdä Suomen ennätyksen ensimmäiseen kisaan, niin olisi pitänyt olla paljon rauhallisempi kisa. Tämä oli kuitenkin hyvä aloitus ja en halua ottaa sitä itsestäänselvyytenä, että mennään koko ajan eteenpäin, Muuse sanoi.

– Anteeksi kielenkäyttöni, mutta perkele soikoon, en ole tähän tyytyväinen. Ei tämä ollut sitä, mitä tulin tänään hakemaan, mutta rakastan esiintyä kotiyleisön edessä ja Virenkin (Lasse, 5000 metrin SE:n haltija) on katsomossa, niin mitä muutakaan tässä voi tehdä kuin hymyillä, oli tulos mikä oli, Muuse totesi.

Muusen loppusijoitus kisassa oli kahdeksas. Tuomas Heikkilä tuli perässä yhdeksänneksi.