Elina Lampela ei osallistunut Paavo Nurmi Gamesin seiväshyppykilpailuun. Lampela oli MTV Urheilun tietojen mukaan poistunut lämmittelystä. Saga Anderssonilta nähtiin sen sijaan kilpailussa hänen oma ennätyksensä.
Andersson ylitti korkeuden 456, joka on hänen oma ennätyksensä. Wilma Heltelä ylsi samaan tulokseen. Hän pudotti Anderssonin tapaan kolmesti korkeudesta 465. Kilpailun voitti Uuden-Seelannin Imogen Ayris ennätystuloksellaaan 481. Andersson oli kolmas ja Heltelä neljäs.
– Olen todella tyytyväinen, varsinkin siihen 456:n hyppyyn. Se on kahdellatoista askeleella aika yläkanttiin, mitä olen koskaan pystynyt hyppäämään. Oli kyllä voitto tältä päivältä. Luottamusta tuova päivä, aiemmin päävamman saanut Heltelä kertoi MTV Urheilulle.
Katso alla olevalta videolta Wilma Heltelän haastattelu kokonaisuudessaan.
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