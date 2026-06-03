Ilona Mononen juoksi Turun Paavo Nurmi Gamesin 3000 metrin esteissä uuden Suomen ennätyksen. Monosen nimissä ollut ennätys parantui reilut 2,5 sekuntia. Uusi aika kirjataan lukemiin 9.18,50.
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Mononen oli kilpailun lopputuloksissa kolmas. Kilpailun voitti Etiopian Alemnet Wale ajalla 9.16,18 ja toinen oli Yhdysvaltain Gracie Hyde ajalla 9.16,61. Se on hänen ennätyksensä.
Mononen oli pitkään mukana voittotaistelussa, mutta viimeisellä kierroksella Wale ja Hyde karkasivat suomalaiselta. Monosen aika on tämän kauden kakkostulos eurooppalaisten juoksijoiden keskuudessa.