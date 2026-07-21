Iranin liittolaisiin lukeutuvat Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia olemaan kulkematta Punaisellamerellä.
Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN.
Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisenmeren Arabianmereen.
Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo, että kaksi saudiöljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja Välimerta matkallaan Aasiaan.