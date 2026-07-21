Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta.
Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskyin tilalle nousee Myhailo Drapatyi.
Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskyin erottamista ja Drapatyin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskyin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta.
Syrskyi nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluzhnyin tilalle helmikuussa 2024.