Mikko Parikan mukaan isyysvapaa kului jopa liian nopeasti. Siitä huolimatta hän on innoissaan palatessaan takaisin Salkkareihin.

Viime vuonna isyysvapaalle jäänyt näyttelijä Mikko Parikka palaa Salattuihin elämiin sarjan kesätauon jälkeen.

Parikka myönsi tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa, että kuukausien pituinen isyysvapaa hurahti liian äkkiä.

– Nyt, kun on neljäs vauva, niin ymmärtää sen, miten nopeasti aika menee ja yrittää tarttua hetkiin. Silti se valuu sormien läpi. Oli tosi ihanaa, hän kertoi.

Parikan ja hänen puolisonsa, sosiaalisen median vaikuttaja Sara Parikan neljäs lapsi syntyi viime syksynä. Parikan mukaan ajatus pidemmästä isyysvapaasta tuli alun perin hänen puolisoltaan.

– Innostuin siitä ja kysyin tuotannolta. Se oli heille ok, ja olen siitä ikuisesti kiitollinen. Tämä on korvaamatonta aikaa.

Mikko Parikka esittää Salkkareissa Jiriä.

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