Ella Mikkola ja Ella Junnila olivat mainiossa vireessä Paavo Nurmi Gamesin korkeushyppykisassa. Mikkola hyppäsi ennätyksensä 191 ja Junnila samoilla lukemilla kauden parhaansa. Lukema on myös kauden kotimainen kärkitulos. Suomen ennätys 197 on Junnilan nimissä.
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Mikkola harppasi tuloksellaan Suomen kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi. Se oli myös 19-vuotiaiden Suomen ennätys. Kaksikko kokeili kolmesti ylitystä 194:stä, mutta saldona oli kolme pudotusta. Mikkola oli jaettu kolmas Ruotsin Louise Ekmanin kanssa ja Junnila oli kuudes. Kolmannen suomalaisen, Heta Tuurin, kilpailu päättyi korkeuteen 178.
Kilpailun voitti Ukrainan Julija Levtshenko 197:n hypyllään. Toinen oli Jamaikan Lamara Distin tuloksella 194.