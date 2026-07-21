Viikonloppuna sattuneen lauttaturman jäljiltä on kateissa kymmeniä ihmisiä.
Etelä-Amerikan Guyanassa viikonloppuna sattuneessa lauttaturmassa on kuollut ainakin kolmisenkymmentä ihmistä.
Kuolonuhreista kertoo maan pääministeri Mark Phillips. Hänen mukaansa yli 80 ihmistä on yhä kateissa.
MV Barima -niminen lautta pyörähti ympäri myöhään lauantaina. Matkustajatietojen mukaan lautalla olisi ollut onnettomuushetkellä noin 130 ihmistä, mutta maan hallinnon mukaan lukema ei vastaa todellisuutta.
Eloonjääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Pääministeri Phillipsin mukaan noin 70 ihmistä on saatu pelastettua.