Sunnuntaina 1 500 metrin Suomen ennätyksen juossut Santtu Heikkinen ehti terveysvaivojen keskellä miettiä, tuleeko urheilu-urasta enää mitään.

Heikkinen kellotti sunnuntaina Ranskassa tonnivitosella 3.34,89. Hän paransi pari viikkoa aiemmin tekemäänsä SE:tä reilulla puolellatoista sekunnilla. Heikkinen kaappasi ennätyksen tänä kesänä Joonas Rinteeltä.

– Tuntuu hyvältä rikkoa Suomen ennätys. Se oli tavoitteena jo muutama vuosi sitten, mutta tuli terveysmurheita jonkin verran, Heikkinen sanoo MTV Urheilulle.

24-vuotiaan Heikkisen ennätyssuunnitelmat saivat menneinä vuosina tosiaankin pahoja kolhuja. Kokemukset olivat kovia.

– Useampi rasitusmurtuman esiaste lonkan ja selän seudulle. Ne johtuivat alhaisesta energiansaannista, mikä pienensi luiden tiheyttä ja johti rasitusmurtumiin, hän avaa mennyttä.

– Pahimmillaan se oli kohtuullisen synkkää, kun oli niitä tilanteita, että oli saanut hoidettua aiemman rasitusmurtuman, mutta sitten tuli heti uusi. Silloin tuli mietittyä, että tuleekohan tästä yhtään mitään, hän myöntää.

Juoksija on tässä vaiheessa hieman alle 1,5 sekunnin päässä Birminghamin EM-rajasta. Se on tarkoitus rikkoa heinäkuun aikana Keski-Euroopan kisoissa.

Jos ja kun Heikkinen rajan puhkoo, hän hakee EM-näyttämöltä väkevää suoritetta.

– Vähintään finaalipaikka. Taso on kova, mutta se on myös tosi tiivis. Finaalipaikan ei pitäisi vaatia mitään ihan ihmeitä. Taktisesti pitää onnistua, Heikkinen päättää.

Santtu Heikkinen kertoo tavoitteistaan ja kovista kokemuksistaan, sekä mielenkiintoisesta, tekoälyä hyödyntävästä harjoittelustaan tänään Tulosruudussa Kymmenen Uutisten jälkeen.