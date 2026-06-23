Santtu Heikkinen juoksi maililla viiden sekunnin sadasosan päähän SE:stä.

Santtu Heikkinen sijoittui toiseksi Kööpenhamissa käydyssä mailin (noin 1,6 kilometriä) juoksussa mainiolla ajalla 3.55,70. Se on matkan kaikkien aikojen toiseksi nopein suomalaisaika ja jää vain viisi sekunnin sadasosaa Suomen ennätyksestä, jonka Ari Paunonen paineli Lontoossa 1977.

Heikkinen julistettiin Kööpenhaminassa ensin voittajaksi ajalla 3.55,52. Ykkösnoteeraus kuului kuitenkin juoksun voittaneelle Uruguayn Valentin Socalle.

– Minä olin toinen. Meillä oli numerolaput väärinpäin, Heikkinen selitti virhettä Urheiluliiton tiedotteessa.

Suomalaishuippu eteni nousujohteisesti: hän kiristi 600 metrin kohdalla kuudenneksi ja kohenteli viimeisellä kierroksella asemiaan taistellen loppukirissä voitosta.

– Meillä oli jänis ja vielä valojänis 3.55:n loppuaikaan tähtäävässä vauhdissa. Se jäi vähän harmittamaan, että pääletka tipahti vähän jäniksen vauhdista ja juoksu meni lopussa taktikoinniksi, ja sitten tuli kunnollinen kiritaistelu.

– Olen suht tyytyväinen, että pystyin kakkossijan, kun mukana oli kohtuullisen kovatasoisia juoksijoita. Suomen ennätys oli kuitenkin se, mitä tulin hakemaan, mutta jäi rikkomatta tällä kertaa.

Heikkinen on yhtä kaikki palannut vaikeuksien jälkeen ratakilpailuihin lähes kahden vuoden tauolta komeassa vireessä.

– Treenit ovat menneet hyvin. Oikeastaan vähän liiankin hyvin. Viime viikon perjantaina saatoin tehdä turhankin kovan treenin, joka söi tätä kisaa ehkä vähän.

Heikkinen juoksi 10. kesäkuuta kilpailukauden avauksessaan Lahdessa 1 500 metrin ennätyksekseen 3.36,51.