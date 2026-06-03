Daniel Ståhl kiskaisi Turun Paavo Nurmi Gamesissa toiseksi tuloksella 67,40. Kilpailun voitti Slovenian Kristjan Ceh 69,13 metrin kaarellaan. Kilpailun jälkeen nähtiin MTV Urheilun haastattelussa iloinen ruotsalainen.

Lue myös: Surkea uutinen naisten seiväskisasta

Ståhl jätti kilpailun kesken kolmen kierroksen jälkeen. Hän kertoi kisan jälkeen, että missään ei ollut vikaa, vaan hän ei halunnut ottaa minkäänlaista riskiä.

– Nostin viime viikolla todella paljon rautaa takakyykyssä. Ei satu yhtään, mutta nivuset ovat vähän tiukat. Ei ole mitään ongelmia. On pitkä kausi ja 67 ja puoli on ok tulos, Ståhl sanoi.

Ylistystä tuli myös kisatapahtumalle sekä järjestäjäkaupungille Turulle.

– Helkkarin hieno päivä täällä Turussa. Ihana olla takaisin täällä. Kato nyt itte. Aivan loistavaa kisata. Tämä on minun lempikisani koko maailmassa. Ihana kaupunki, Ståhl totesi.

Katso pääkuvan videolta Daniel Ståhlin haastattelu kokonaisuudessaan. Hän kertoo muun muassa siitä, miten aika kuluu Turussa kisatapahtumien ulkopuolella.