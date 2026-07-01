Nooralotta Neziri juoksi ensimmäistä kertaa kilpaa pitkästä aikaa.

Aitajuoksijana tunnettu Neziri palasi polvivammansa jälkeen kilparadalle 100 metrin sileällä matkalla Oulussa Challenger-tapahtumassa.

Neziri juoksi alkuerässään toiseksi ajalla 11,85 ja pääsi finaaliin. Erävoittoon paineli Liberian Symone Darius noteerauksella 11,51. Juoksussa puhalsi tilastokelpoisesti 1,2 sekuntimetrin myötätuuli.

Muissa alkuerissä Neziriä nopeammin painelivat Bahrainin Ofonime Odiong (11,51) ja britti Jasmine Wilkins (11,77).

Naisten 100 metrin finaali on ohjelmassa kello 20.

Nezirille tehtiin syksyllä polven eturistisiteen operaatio, ja hän kilpailee tänään ensimmäisen kerran kymmeneen ja puoleen kuukauteen. Hänen 100 metrin sileän ennätyksensä on 11,48 vuodelta 2016.