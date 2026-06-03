Kanadan Camryn Rogers säväytti Turun yleisurheiluyleisöä Paavo Nurmi Gamesissa, kun hän kiskaisi viimeisellä suorituksellaan moukarikisassa yli 80 metrin heiton.
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Vain neljä naista mukaanlukien Rogers on heittänyt historian aikana yli 80 metriä. Tulos oli lopulta 80,09. Maailman kärkitulos 81,13 on Rogersin nimissä. Myös suomalaisilla kulki mukavaan tahtiin moukarikisassa.
Silja Kosonen heitti viimeisellään tasaisen sarjan päätteeksi 76,41 ja oli kisan toinen. Kisan kolmanneksi tuli Krista Tervo, jonka moukari kantoi lukemiin 75,55.