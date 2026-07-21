Kuopion Palloseura kärsi 0–1-tappion Mestarien liigan toisen karsintakierroksen ensimmäisessä osaottelussa Azerbaidzanissa Sabah FK:ta vastaan. Loppuluvut olisivat voineet olla huomattavasti pahemmatkin.

Ottelun ensimmäiset puoli tuntia KuPS oli täysin jyrän alla, kun kotijoukkue loi ja sai lukuisia huippuluokan maalipaikkoja. Hyvä onni ja maalivahti Johannes Kreidlin torjunnat estivät kuitenkin alkuvaiheen takaiskun.

Ottelu säilyi maalittomana ensimmäisen puoliajan lisäajalle asti, kunnes Veljko Simic iski paitsion rajamailta 1–0-maalin Sabah FK:lle.

KuPS sai toisella puoliajalla ajoittaista pallonhallintaa ja luotua myös muutamia paikkoja, joista parhaana Jaime Morenon avopaikka lisäajalla, mutta nicaragualaisen viimeistely painui yli maalin.

Otteluparin toinen osaottelu on ohjelmassa ensi tiistaina Kuopiossa. Sitä ennen KuPS pelaa Veikkausliigassa lauantaina Vaasan Palloseuraa vastaan kotikentällä.