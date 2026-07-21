Viime päivinä otsikot vallannut Garden Helsinki -hallihanke vaikuttaa myös SM-liigassa pelaavaan HIFK:hon, sillä areena olisi toteutuessaan seuran uusi koti. Tarve on ilmeinen, sillä Helsingin jäähalli on tulossa käyttöikänsä päähän. HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kutsuu valtiontuen menettämistä HIFK:n näkökulmasta isoksi takaiskuksi.
MTV Urheilu tavoitti Kortesluoman tiistaina, jolloin keskustelu hallihankkeesta oli esillä myös eduskunnassa.
Pääministeri Petteri Orpo linjasi maanantaina, ettei Garden-hankkeella ole enää valtiontukea. Kuinka iso takaisku se on HIFK:n näkökulmasta?
Kyseessä on luonnollisesti iso takaisku hankkeelle. Tästä huolimatta hanketta pyritään viemään eteenpäin. HIFK:n näkökulmasta tärkeintä on kuitenkin se, että hankkeelle löydetään toteuttamiskelpoinen ratkaisu.
Mitä ajatuksia viime päivien kohu on seurassa herättänyt?
Olen seurannut keskustelua. Meidän fokuksemme on kuitenkin HIFK:n toiminnassa, en lähde kommentoimaan julkista keskustelua.
Onko HIFK edelleen täysin sitoutunut halliprojektiin?
Kyllä. Garden on edelleen HIFK:n ensisijainen tavoite tulevaisuuden kotiareenaksi.
Helsingin Töölöön suunnitellun monitoimiareenan eli Garden Helsingin 2. heinäkuuta 2026 välitetty päivitetty havainnekuva Pohjoisen Stadiontien suunnalta. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy.Handout
Kuinka realistisena HIFK näkee hankkeen toteutumisen, jos se on rahoitettava täysin yksityisesti?
Se on kysymys, johon PGH (Gardenin taustayhtiö) pystyy parhaiten vastaamaan. HIFK ei ole mukana projektin päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa ja rahoituksen järjestämisessä. Olemme yksi PGH:n omistajista.