Wilma Heltelän tähtäimessä on voittaa reilun kuukauden kuluttua EM-mitali. Suomen seivästähtien ykkönen kertoo tavoitteensa nyt julkisesti MTV Urheilulle, sillä Ateenan huippukisa antoi vakaan selkänojan.

Heltelä hyppäsi sunnuntaina Kreikassa voittoon tuloksella 481. Otatus sivuaa suomalaisen uran kakkostulosta. Lukemat ovat olleet viime vuosina tiukassa, sillä vastaavaan tulokseen Heltelä pääsi edellisen kerran 2,5 vuotta sitten.

– Se on muhinut pinnan alla. Alkukauden kisoissa fysiikka on ollut aika hyvässä iskussa jo pitkään. Tämä on vähän sellainen itseluottamuslaji myös. Tässä on kerännyt sellaista varmuutta omasta pystymisestä kauden ekoissa kisoissa, Heltelä sanoo kisan jälkeen MTV Urheilulle.

28-vuotias urheilija oli ennen tätä iltaa hypännyt kuluvalla kaudella parhaimmillaan 460. Viikko sitten Pariisin Timanttiliigassa vaatimaton 445 toi jumbosijan.

– Tänään homma lähti hyville raiteille heti alkuunsa. Olosuhteetkin olivat hyvät, niin sai uloskin sitä, että missä kunnossa on. Harvinaisen kivalta tuntui hypätä pitkästä aikaa tuolla tavalla, Heltelä jatkaa.

On sivuseikka, oliko Heltelällä tarve todistaa ulkopuolelle, että hän on edelleen Euroopan kärkiurheilija. Tärkeintä on näyttää itselleen, hän sanoo.

– Pitkä matka on käyty siitä edellisestä 480:n ylityksestä. Tietyssä vaiheessa tässä on lähdetty aika nollasta ja eri tavalla uudestaan rakentamaan.

Heltelän viime vuodet ovat olleet vastoinkäymisten sävyttämiä. Alkukaudella voimaharjoittelussa päähän tärähti levypaino, minkä vuoksi aivotärähdys piti suomalaista levossa.

– Tämä on ollut pienin askelin tuloillaan jo hyvän aikaa. Heti kun siitä päätällistä selvisi, niin alkukesän on näyttänyt tosi hyvältä.

– Pakko sanoa, että kyllä mä olen tarvinnut tosi paljon myös sitä, että läheiset ihmiset ja laji-ihmiset ovat antaneet ulkopuolelta tsemppiä siihen, että tekeminen näyttää hyvältä, hän lisää.

EM-mitali tavoitteena

Heltelä yritti Ateenan illassa jopa Suomen ennätystä. Hänen omissa nimissään oleva 485 jäi vielä pitämään paikkaansa. Kreikassa ennätysyrityksissä oli käytössä koko matkakassin isoin seiväs, mikä aiheutti omat pulmansa esimerkiksi otteeseen. Heltelä pohtii, jos mukana olisi ollut lisää seipäitä, olisi tulos voinut olla toisenlainen.

– Se 481 oli jo tosi iso asia, että sen pystyi ylittämään. Kyllä siinä piti vähän latailla uudestaan SE-yrityksiin. Mielestäni kaksi niistä oli ihan rimaa kohti meneviä, että sai ihan hypyt ladattua.

Tämäniltainen tulos reilu kuukausi ennen EM-kisoja on omiaan herättämään odotuksia Heltelän tuloskunnosta. Suomalainen tärähti samalla Euroopan kausilistan kolmanneksi, mutta edellä olevat venäläishyppääjä ja brittitähti Molly Cauldery eivät ole mukana Birminghamissa.

Sunnuntai-ilta Ateenassa varmisti, että Heltelän on aika linjata julkisesti, mitä Isosta-Britanniasta elokuussa haetaan.

– Alkuperäinen tavoitteeni oli, että pystyisin sanomaan ennen EM-kisoja, että minulla on mitalitavoite. Tämän kisan jälkeen väitän, että on ihan uskottavaa sanoa, että minulla on mitali tavoitteena.

Mitali on Euroopan mestarille looginen tähtäin, mutta kaikkien vaikeuksien jälkeen sen ääneen sanominen on epäilemättä vaatinut työtä.

Heltelä mainitsee vielä haastattelun lopuksi seiväshypyn luonteen yksilölajina. Esimerkiksi mahdollinen kultamitali ei ole hänestä aivan omissa käsissä. Suomalainen mainitsee nimeltä sveitsiläisen Angelica Moserin, jonka kauden kärkinoteeraus on 480.

– Jos hyppään EM-kisoissa 485, niin en voi mitään, jos Moser hyppää 490. Olen opetellut ajattelemaan niin, että kuulun vaikka viiden joukkoon jotka voivat voittaa mitalin, Heltelä päättää.