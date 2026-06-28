Santtu Heikkinen juoksi Ranskan Troyesissa 1500 metrin uuden Suomen ennätyksen 3.34,89. Joonas Rinteen aiempi SE oli 3.35,20, joten nyt ennätyskirjoihin kirjataan uusi sekuntiluku.

Rinne oli rikkonut kaksi vuotta sitten yli 50 vuotta vanhan Pekka Vasalan Suomen ennätyksen ja nyt Heikkinen paransi aikaa entisestään. Itse kilpailussa Heikkinen sijoittui neljänneksi. Hän jäi kisan voittaneesta Espanjan Ignacio Fontesista vajaat puolitoista sekuntia.

Heikkinen oli juossut aiemmin kesäkuussa Lahdessa oman ennätyksensä ja nyt aikaan tuli parannusta noin 1,6 sekuntia.