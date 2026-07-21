Eduskunta kokoontui tänään kesätauoltaan puimaan kohua herättäneen Garden Helsinki -hankkeen rahoitusta. Yli kahdeksantuntinen istunto päättyi äänestykseen hallituksen ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) luottamuksesta.
Eduskunta kokoontui tänään täysistuntoon kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänesti hallituksen ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) luottamuksesta.
Sekä pääministeri että hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101–90. Poissa oli 8 kansanedustajaa.
Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon.
Garden Helsinki on Helsingin Töölöön, jäähallin vieressä sijaitsevan parkkipaikan alueelle kaavailtu areenakompleksi.
Hanketta on suunniteltu yli viisitoista vuotta. Sen tavoite on lisätä Helsingin kapasiteettia isojen artistien konsertteja sekä urheiluseurojen otteluita ja harjoittelua varten.
Asiaa on puitu eduskunnassa koko päivän ajan. Voit katsoa päivän kuumimmat käänteet täältä