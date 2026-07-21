MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum analysoi Garden-jupakan viimeisimmät käänteet.

Eduskunta kokoontui tänään täysistuntoon kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä

Sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) että hallitus saivat eduskunnan luottamuksen. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101–90. Poissa oli 8 kansanedustajaa.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum kertoo, mitä jupakasta jäi käteen.

– Kaiken kohinan keskellä oleellista on se, että viime vuoden kehysriihineuvottelussa hallitus teki 35 miljoonan euron poliittisen linjauksen miettimättä ihan loppuun asti.

– Uskottiin vähän liikaa lobbareita ja liian vähän virkamiehiä, Neihum toteaa.

Myös syytökset korruptiosta nostivat päätä pitkään kestäneen jupakan keskeltä.

– Korruptiosyytöksen ovat suomalaisessa politiikassa aika vakavia. Nyt on puhuttu todella vakavasti asioista, kuten vaalirahoituksesta, ja siitä onko sillä ollut yhteyttä päätöksentekoon.

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