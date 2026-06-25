Veera Mattila oli lähellä kahden minuutin alitusta 800 metrillä.

Veera Mattila juoksi keskiviikkona Oslossa Boysen Memorialin 800 metrillä toiseksi ennätyksellään 2.00,24.

Hän menee Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi Sara Lappalaisen ja Eveliina Määttäsen jälkeen.

Mattila kohensi aiempaa vuodelta 2023 ollutta ennätystään 2.01,12 lähes sekunnilla.

– Jotenkin jäi vähän harmittamaan, ettei tullut kahden minuutin alitusta. Tuntui, että täällä olisi ollut paikka siihen. Tämän jälkeen ei ole enää hirveästi mahdollisuuksia rikkoa EM-rajaa, suomalainen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Birminghamin EM-kisojen tulosraja on 1.59,80.

"Ei kai sitä kannata liikaa harmitella"

Mattila juoksi Oslossa avauskierroksen kisaa johtaneen norjalaisen perässä hieman alle minuuttiin. Voiton vei Marokon Soukaina Hajji ajalla 1.59,98, ja Mattila kiri lopussa toiseksi.

– Kun vika kakkonen lähti, vähän pelästyin. Tuntui, että hengityksessä oli jotain ongelmaa. Onneksi se viimeinen 100 metriä tuli kuitenkin hyvin. Sain siinä tsempattua ja nousin toiseksi. Vähän harmitti, mutta oli se kuitenkin ennätys. Ei kai sitä kannata liikaa harmitella.

Monoselta komea veto

Ilona Monosen vahva vire jatkui.Tomi Natri /All Over Press

Mainiota suomalaisantia Oslossa tarjoili myös , joka juoksi 1 500 metrin kilpailun ylivoimaiseen voittoon ennätyksellään