Erotuomari Anthony Taylor ilmoitti tiistaina eläköityvänsä huippujalkapalloilusta. Tunnetun englantilaisen tuomariura on käsittänyt yli kaksi vuosikymmentä ja 831 ottelua.

47-vuotiaan Taylorin viimeiseksi otteluksi jäi MM-kisojen neljännesvälieräottelu Portugalin ja Espanjan välillä Yhdysvalloissa.

– Tuomarointi huipputasolla on ollut valtava kunnia, mutta paine on rajua ja tarkkailu jatkuvaa, Taylor sanoi Valioliigan verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

– Aika on nyt oikea astua sivuun ja katsoa eteenpäin kohti urani seuraavaa lukua.

Taylor vihelsi Valioliigassa 16 kautta tuomaroiden pääsarjassa kaikkiaan 432 ottelua.

Englannin johtaviin erotuomareihin lukeutunut Taylor tuomitsi myös kansainvälisissä arvoturnauksissa, kuten vuoden 2022 ja 2026 MM-kisoissa sekä EM-kisoissa vuosina 2021 ja 2024.

Taylor toimi myös erotuomarina Suomen miesten ensimmäisessä arvoturnausottelussa Tanskaa vastaan kesällä 2021 Kööpenhaminassa.