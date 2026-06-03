Suomen korkeushyppyhuippu Ella Mikkola, 18, hyppäsi Turun Paavo Nurmi Gamesissa 19-vuotiaiden Suomen ennätyksen. Mikkola kertoi kisan jälkeen MTV Urheilulle, että on hyvä merkki, jos vähän huonommillakin hypyilläkin voi hypätä tällaisia tuloksia.

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Ella Mikkola oli Turun korkeushyppykisassa kolmas. Hän pudotti kertaalleen 187:sta ennen kuin ylitti ennätyskorkeuden 191. 194:stä tuli kolme pudotusta. Mikkola oli kisan jälkeen todella tyytyväinen suoritukseensa.

– Parhaat suoritukset tulivat tänään harjoitushyppyihin. Kisahypyissä oli vähän sellaisia vanhoja teknisiä asioita, joita on koitettu parantaa. Meni vähän puskemiseksi. Se nyt ensimmäisen kisan piikkiin. Eka kisa ja hyvä yleisö, niin vähän lähti puskemaan liikaa ainakin muutamissa hypyissä. Tasaisuus tulee sitten toistojen kautta. On se tosi hyvä merkki, että vähän huonommillakin hypyillä yltää tällaiseen, Mikkola sanoi.

Muista suomalaisista Ella Junnila oli kauden parhaallaan 191 kuudes ja Heta Tuuri kahdeksas tuloksella 178.

Katso pääkuvan videolta Ella Mikkolan haastattelu kokonaisuudessaan.