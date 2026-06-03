Mustafe Muuse ja Tuomas Heikkilä olivat hirmuisessa vauhdissa miesten 5000 metrillä Turun Paavo Nurmi Gamesissa. Kaksikko juoksi kovinta suomalaisvauhtia tällä vuosituhannella.

Muusen aika kirjattiin lukemiin 13.24,80 ja Heikkilän 13.25,85. Molemmat nousivat kohisten Suomen kaikkien aikojen listalla. Muuse on nyt kuudentena ja Heikkilä seitsemäntenä. Suorituksen tasosta kertoo se, että edellä olevat ajat ovat juostu vuosina 1972-1991.

Kilpailun kärkikolmikko juoksi mainioissa olosuhteissa myös omat ennätyksensä. Ykkönen oli Saksan Florian Bremm ajalla 12.56,80. Toiseksi juoksi Bremmin maanmies Frederik Ruppert ja kolmas oli Burundin Egide Ntakarutimana.

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