Donald Trump sanoo, että USA aikoo iskeä Kuh-e Kolangin ydinlaitokseen erittäin voimakkaasti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin.
Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain.
Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20–25 vuotta jälleenrakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä.