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Professorilta suorat sanat Garden-kohusta: Vapaavuori ja kokoomus toimineet amatöörimäisesti

0:40 Professori sanoo suorat sanat Garden-kohusta.

Julkaistu 21.07.2026 19:45

Asiantuntija ei kuitenkaan usko, että pääministerin maineeseen jää Garden-kohusta pysyvämpää haittaa. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund arvioi MTV Uutisille, että kokoomus ja sen taustavoimat ovat toimineet Garden Helsinki -kohussa taitamattomasti. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) liikkumatila kapenee entisestään ja hallituksen sisälle on luvassa lisää jännitteitä. Eduskunnassa on käyty tiistaina vilkasta keskustelua hallituksen päätöksestä myöntää viime vuoden kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki Garden Helsinki -areenahankkeelle. Tuen myöntäminen ohi tavanomaisen valmistelun synnytti kohun, jonka vuoksi eduskunta päätti poikkeuksellisesti keskeyttää istuntotaukonsa. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista arvioi MTV Uutisille, että keskustelu on noudatellut pitkälti hallitus-oppositio-asetelmaa. Hallituspuolueiden edustajat ovat puolustaneet hallitusta ja pääministeri Orpoa, ja oppositio on esittänyt epäluottamusta molemmille. Merkkejä hallitusrintaman repeämisestä ei ole, joten hallitus ja Orpo tulevat eduskunnan luottamuksen saamaan. Lue myös: Orpo MTV:lle: "Koen, että minulla on luottamus" Kohun velloessa pääministeri ilmoitti maanantaina, että hallitus ei enää edistä Garden Helsingin tukea. Grönlundin mielestä hallitus olisi periaatteessa voinut edelleen viedä hanketta eteenpäin, mutta yhtenäisyyden puute teki siitä mahdotonta. – Puheenvuorojen perusteella perussuomalaisista on tullut tyytymättömyyttä aiempaan päätökseen ja siksi poliittinen tuki vedettiin pois. Se on kokoomuksen kannalta kiusallista, koska puolue ja Orpo vakuuttelivat hankkeella olevan hallituksen tuki, Grönlund sanoo.

– Korostettiin areenahankkeen tärkeyttä ja työllisyysvaikutuksia, Grönlund toteaa.

"Vapaavuori tietää miten pitäisi toimia"

Garden Helsinki -hanke on näyttäytynyt ulospäin nimenomaan kokoomukseen kytkeytyvänä hankkeena.

Halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori on lobannut Gardenia hyvinkin suoraviivaisesti.

Hankkeessa on mukana myös rakennusyhtiö SRV, jonka pääomistaja Ilpo Kokkila on ollut aktiivinen kokoomuksen vaalirahoittaja.

Professori Grönlundin arvio puolueen toiminnasta on tyly.

– On aika onnetonta, että kokoomus ja sen taustavoimat, myös Vapaavuori entisenä ministerinä hyvin tietää miten pitäisi toimia. Nyt hän on toiminut aika amatöörimäisesti. Tämä olisi voitu hoitaa toisin eli normaalin virkamiesvalmisvalmistelun kautta. Koska tosiasia on se, että kyllä ministerit pystyvät vaikuttamaan virkamiesvalmisteluun, vaikka muuta yrittävät väittää.

Pääministeri Orpo on Grönlundin mielestä esiintynyt melko vakuuttavasti sekä maanantain tiedotustilaisuudessa että tiistain eduskuntakäsittelyssä.

Grönlund ei usko, että pääministerin maineeseen jää kohusta pysyvämpää haittaa. Hallitukseen sisäiseen yhtenäisyyteen se voi kuitenkin vaikuttaa ja pääministerin toimintatila tulee rajoittumaan.

– Koska nyt hän on rumasti sanottuna velkaa muille hallituspuolueille tästä tuesta, minkä hän tulee saamaan. Ristiriidat lisääntyvät, eikä hallitus ole yhtenäinen, vaikka aika tyylipuhdas porvarihallitus onkin. Ja mitä lähemmäs eduskuntavaaleja mennään, niin sitä enemmän ristiriitatilanteita tullaan näkemään.

Politiikan osto- ja myyntiliike

Yhtenä esimerkkinä Grönlund mainitsee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toiminnan sote-järjestöjen avustuksiin liittyvässä kiistassa. Yleisesti ottaen Orpo on Grönlundin mukaan onnistunut melko hyvin pitämään hallituksen koossa ja edistämään sen ohjelmaa. Yleisellä tasolla Garden Helsinki -kohulla voi olla laajempia vaikutuksia.

– Olisi erittäin ikävää, jos suomalaisille tulisi mielikuva, että hallitus olisi jonkinlainen politiikan osto- ja myyntiliike. Koalitiohallituksissa on aina jonkin verran sulle-mulle-politiikkaa, mutta tässä tapauksessa vaikuttamisyritys kokoomuksen taustavaikuttajalta oli niin suuri ja selkeä.

– Eniten pelkään sitä ja toivon, että kansalaiset eivät menettäisi luottamusta eduskuntaan. Poliitikkoihin ei ryhmänä oikein voikaan olla luottamusta, koska heidät voidaan vaaleissa aina vaihtaa. Onneksi poliittinen muisti on lyhyt ja toivottavasti tästä ei jää demokratialle mitään haittavaikutuksia, pohtii Grönlund.

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Valtteri Kykkänen MTV Uutiset Valtteri Kykkänen työskentelee uutistoimittajana MTV Uutisten Kotimaa-toimituksessa. TV- ja digisisältöjen lisäksi hän tekee juttuja Asian ytimessä -ajankohtaisohjelmaan. Kykkäseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Hänen sähköpostiosoitteensa on valtteri.kykkanen@mtv.fi ja puhelinnumeronsa +358 40 6359015.

Professori Kimmo Grönlundin mukaan hallitus selviää Garden-kohusta | MTV Uutiset