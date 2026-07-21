Asiantuntija ei kuitenkaan usko, että pääministerin maineeseen jää Garden-kohusta pysyvämpää haittaa.
Valtio-opin professori Kimmo Grönlund arvioi MTV Uutisille, että kokoomus ja sen taustavoimat ovat toimineet Garden Helsinki -kohussa taitamattomasti.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) liikkumatila kapenee entisestään ja hallituksen sisälle on luvassa lisää jännitteitä.
Eduskunnassa on käyty tiistaina vilkasta keskustelua hallituksen päätöksestä myöntää viime vuoden kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki Garden Helsinki -areenahankkeelle.
Tuen myöntäminen ohi tavanomaisen valmistelun synnytti kohun, jonka vuoksi eduskunta päätti poikkeuksellisesti keskeyttää istuntotaukonsa.
Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista arvioi MTV Uutisille, että keskustelu on noudatellut pitkälti hallitus-oppositio-asetelmaa.
Hallituspuolueiden edustajat ovat puolustaneet hallitusta ja pääministeri Orpoa, ja oppositio on esittänyt epäluottamusta molemmille. Merkkejä hallitusrintaman repeämisestä ei ole, joten hallitus ja Orpo tulevat eduskunnan luottamuksen saamaan.
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Kohun velloessa pääministeri ilmoitti maanantaina, että hallitus ei enää edistä Garden Helsingin tukea. Grönlundin mielestä hallitus olisi periaatteessa voinut edelleen viedä hanketta eteenpäin, mutta yhtenäisyyden puute teki siitä mahdotonta.
– Puheenvuorojen perusteella perussuomalaisista on tullut tyytymättömyyttä aiempaan päätökseen ja siksi poliittinen tuki vedettiin pois. Se on kokoomuksen kannalta kiusallista, koska puolue ja Orpo vakuuttelivat hankkeella olevan hallituksen tuki, Grönlund sanoo.