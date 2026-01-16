Alaskan Yliopiston museossa säilytettiin 70 vuoden ajan luita, joiden luultiin kuuluvan mammutille. Nyt tutkimuksissa on selvinnyt, että kyseiset luut eivät ole mammuttia nähneetkään.
Arkeologi Otto Geist oli löytänyt kaksi nisäkään selkärangan luuta retkellään vuonna 1951 Alaskan sisämaassa.
Geist uskoi luiden kuuluneen mammutille niiden suuren koon takia.
Nyt museossa päätettiin tehdä hiiliajoitus kyseisille luille. Tulos oli yllätys, sillä luut olivat vain 2000-3000 vuoden ikäisiä. Mammuttien uskotaan kuolleen sukupuuttoon jo tätä aiemmin. Tapauksesta uutisoi Science Alert -tiedesivusto.
Tarkemmissa DNA-tutkimuksissa paljastui, että kyseiset luut kuuluvatkin valaalle. Tämä herätti tutkijoissa uuden askarruttavan kysymyksen: Miten valaan luut olivat päätyneet Alaskan sisämaahan, yli 400 kilometrin päähän lähimmästä rannikosta?
Tutkijat ovat päätyneet muutamaan mahdolliseen selitykseen: Yksi mahdollisuus on, että valas olisi uinut mereltä sisämaahan muinaisien jokien kautta. Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, kun huomioi valaiden valtavan koon.
Todennäköisempi vaihtoehto on, että muinaiset ihmiset ovat aikoinaan tuoneet mukanaan rannikolta valaiden luita.
Kolmas vaihtoehto on, että luiden kanssa on tapahtunut jonkinlainen tieteellinen virhe. Museossa on voinut tapahtua sekaannus luiden löytöpaikasta, kun arkeologi lahjoitti keräämiään näytteitä yliopistolle.
– Lopulta voi olla, että tätä ei koskaan saada selvitettyä. Joka tapauksessa tutkimus on saanut poissuljettua sen, että näytteet olisivat kuuluneet viimeisille mammuteille, tutkijat toteavat.
Tutkimus julkaistiin Journal of Quaternary Science -lehdessä.