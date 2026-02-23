Tutkijat löysivät parhaan tavan kananmunan keittämiseen.
Millainen on täydelliseksi keitetty kananmuna? Jonkun mielestä keltuaisen täytyy ehdottomasti olla juokseva, kun taas toiset arvostavat kovaksi keitettyä kananmunaa. Makuasioista voi aina kiistellä, mutta tutkijat väittävät löytäneensä parhaan tavan kananmunan keittämiseen. Asiasta uutisoi muun muassa BBC vuonna 2025.
Kananmunan kypsentämisessä haasteeksi muodostuu usein se, että keltuainen ja valkuainen vaativat eri lämpötilat kypsyäkseen. Keltuainen alkaa kypsyä jo 65 asteessa, mutta valkuainen vaatii lämpötilaksi 85 astetta.
Siksi tavallinen tapa keittää kananmuna 100-asteisessa vedessä on eräänlainen kompromissi: valkuainen kypsyy meheväksi, mutta keltuainen lipsahtaa helposti ylikypsäksi. Sous vide -haudutusmenetelmällä keltuaisesta tulee täydellinen, mutta valkuainen saattaa jäädä "limaiseksi".
Paras tapa keittää kananmuna
Italialaistutkijat ovat kuitenkin keksineet ongelmaan ratkaisun. Italian kansallisessa tutkimusneuvostossa simuloitiin munankeittoprosessia käyttämällä laskennallista nestedynamiikkaa.
Tulosten perusteella täydellisen kananmunan keittäminen vaatii noi 32 minuuttia aikaa ja jaksottaista kypsentämistä. Käytännössä kananmunaa kypsennetään vuorotellen 100-asteisessa vedessä ja 30-asteisessa vedessä.
Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kypsennyspaikkaa vaihdetaan 2 minuutin välein, kunnes 32 minuuttia on täynnä.
Menetelmä vaatii siis hieman vaivaa, mutta tutkijoiden mukaa se on vaivan arvoinen. Kun menetelmää testattiin tosielämässä, kananmunasta tuli poikkeuksellisen hyvä. Tämä vahvistettiin analysoimalla keitetyn munan rakennetta, aistinvaraisia ominaisuuksia sekä kemiallista rakennetta.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.
