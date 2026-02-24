Suomalaistutkimuksen mukaan vanhemman intuitio lapsen sairaudesta on tärkeä lääketieteellinen mittari.
Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan uuden tutkimuksen mukaan yksinkertainen huoleen liittyvä kysymys paljastaa poikkeuksellisen tehokkaasti lapsen äkillisen ja vakavan sairauden.
Tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien selvä tai voimakas huoli tunnisti 91 prosenttia vakavasti sairaista lapsista, yliopiston tiedotteessa kerrotaan.
Tutkimukseen osallistui 2 375 potilasta lasten ja nuorten päivityksessä. Vanhemmat vastasivat 36 kohdan kyselyyn ennen ammattilaisten tekemää arviota.
Noin joka neljännellä lapsella todettiin tehohoitoa, leikkausta tai pitkää sairaalahoitoa vaatinut vakava sairaus.
"Tärkeä hälytysmerkki"
Keskeinen havainto tutkimuksessa oli, etteivät lisäkysymykset tai tarkemmat lääketieteelliset yksityiskohdat kyselyssä parantaneet vanhempien tekemän ennakkoarvion osuvuutta.