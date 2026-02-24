Tutkimukseen osallistui 2 375 potilasta lasten ja nuorten päivityksessä. Vanhemmat vastasivat 36 kohdan kyselyyn ennen ammattilaisten tekemää arviota.

Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan uuden tutkimuksen mukaan yksinkertainen huoleen liittyvä kysymys paljastaa poikkeuksellisen tehokkaasti lapsen äkillisen ja vakavan sairauden.

– Vanhempien huoli on tärkeä hälytysmerkki. Jos vanhempi on huolissaan äkillisesti sairastuneen lapsensa voinnista, lapsella pitää olla mahdollisuus päästä lääkärin arvioon. Huolestunutta vanhempaa ei tule jättää yksin tekemään etäarviota lapsensa voinnista, sanoo lastenlääkäri, LT Hilla Pöyry tiedotteessa.

– Tuloksemme osoittavat, että tällaiset työkalut edellyttävät tarkkaa validointia, eivätkä ne nykytilanteessa vielä korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vaikka vanhempi ei aina pysty kuvaamaan lapsen oireita yksityiskohtaisesti tai oikein, he tunnistavat erittäin hyvin lapsensa vakavasti sairaaksi, kun asiaa kysytään yksinkertaisella huolikysymyksellä, Pöyry sanoo.