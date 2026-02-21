Uusi tutkimus osoittaa, mikä on paras tapa lopettaa pitkäaikainen masennuslääkkeiden käyttö ja välttää masennuksen uusiutuminen.

Masennuslääkkeiden lopettaminen aiheuttaa lopetusoireita, kun elimistö sopeutuu 1–4 viikon ajan uuteen lääkkeettömään tilaan, kertoo Duodecim.

Tavallisia oireita ovat ahdistuneisuus, hermostuneisuus, kiihtyneisyys, unettomuus, vatsavaivat, pahoinvointi, hikoilu, lihasnykäykset ja ääniherkkyys.

Jos masennus on kuitenkin sellaisessa vaiheessa, että lääkkeen lopetus tuntuu sekä itsestä että hoitavasta lääkäristä mahdolliselta, on lääkkeiden lopettamiseen tieteellisesti todistetusti olemassa tehokas tapa.

Vertailussa viisi tapaa lopettaa lääkitys

The Lancet Psychiatry -alustalla julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin neljää merkittävintä keinoa, joilla masennuslääkkeistä lähdetään luopumaan, kertoo SELF-lehti.

Joko potilaat lopettivat lääkityksen äkillisesti "seinään", asteittain neljän viikon aikana, asteittain yli neljän viikon aikana tai pienentämällä annosta puoleen tai pienemmäksi siitä, mitä pidettiin pienimpänä tehokkaana annoksena.

Viidennessä ryhmässä potilaat jatkoivat lääkkeen ottamista normaalisti.

Osalla potilaista psykologinen tuki, kuten psykoterapia, jatkui seurantajakson aikana, osalla taas ei.

Vertailua varten tutkijat analysoivat tietoja 76 satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta.

Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 17 000 aikuista, jotka olivat toipuneet täydellisesti tai osittain masennuksesta tai ahdistuksesta masennuslääkkeiden käytön aikana.

Käytännössä potilailla ei ollut lainkaan oireita, heillä oli vähemmän vakavia oireita, tai oireita oli kokonaisuudessaan vähemmän.

Potilaita seurattiin 10–11 kuukauden ajan sen jälkeen, kun he joko vähensivät masennuslääkkeiden käyttöä tai jatkoivat niiden käyttöä.

Asteittainen luopuminen paras

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tehokkain tapa lopettaa masennuslääkkeet ja ehkäistä masennuksen uusiutuminen, on hidas, yli neljän viikon aikana tapahtuva, lääkityksen vähentäminen yhdistettynä terapiaistuntoihin.

Hidas masennuslääkkeiden lopettaminen yhteydessä terapiaan oli tulosten mukaan yhtä tehokas keino välttää masennuksen uusiutuminen kuin se, että masennuslääkkeitä jatkettiin lääkärin määräämällä annoksella.

Suurin masennuksen uusiutumisriski oli heillä, jotka lopettivat masennuslääkkeet seinään tai tiputtivat annoksen nopeasti asteittain nolliin.

Masennuslääkkeet ovat kuin polvituki vammautuneelle polvelle

SELF-lehden haastatteleman psykiatrian ja käyttäytymistieteiden Vanderbiltin yliopiston apulaisprofessorin Aaron P. Brinen mukaan masennuslääkkeiden asteittainen lopettaminen yhdistettynä psykoterapiaan toimii, koska aivot saavat aikaa sopeutua elämään ilman lääkkeitä.

Psykoterapia puolestaan tarjoaa työkaluja stressin käsittelyyn.

– Lääkitystä voi ajatella polvitukena ja psykoterapiaa fysioterapiana. Jos loukkaat polvesi, tuki auttaa tukemaan polvea, mutta jos polvea ei vahvista fysioterapialla ja tuen käytön lopettaa, jäävät vamma ja oireet hoitamatta.

Lähteet: The Lancet Psychiatry, SELF, Duodecim