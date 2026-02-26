Liikennemelu yhteydessä sydänterveyteen | MTV Uutiset
Todellinen terveysriski: Tämä yöllinen seikka voi vaikuttaa kolesteroliarvoihisi
Liikenteen melulla voi olla ikäviä terveysvaikutuksia.Shutterstock
Julkaistu 26.02.2026 06:51
Hannakaisa Taskinen
hannakaisa.taskinen@mtv.fi
Tutkimuksen mukaan liikennemelu voi olla yhteydessä veren korkeampiin kolesteroli- ja rasva-arvoihin.
Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan liikennemelulle altistuminen öiseen aikaan on yhteydessä veren kolesteroli- ja rasva-arvojen muutoksiin aikuisilla. Kyseessä ovat tunnetut sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät.
Sydän- ja verisuonitaudit ovat Suomessa yleisin kuolinsyy. THL:n mukaan yleisempiä sydän- ja verisuonitauteja ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkiertohäiriöt.
Environmental Research -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että muutoksia veren rasva-arvoissa esiintyi jo 50 desibelin (dB) melutasolla, ja ne voimistuvat melutason noustessa.
Liikenteen melu on yhdistetty lukuisiin terveysongelmiin.Shutterstock
Yöaikainen melualtistus yhteydessä aineenvaihduntamuutoksiin
Vaikka tieliikennemelu on yleinen ympäristöaltiste, se jää usein huomiotta. Miljoonat eurooppalaiset altistuvat liikennemelulle tasoilla, joita pidetään terveydelle haitallisina. Aiemmin tutkimuksissa liikennemelu on yhdistetty sydänsairauksiin ja diabetekseen, mutta se, miten melu biologisesti pääsee "ihon alle", on ollut epäselvää, yliopiston tiedotteessa huomautetaan.
Tuore tutkimus osoittaakin, että melualtistus liittyy muutoksiin aineenvaihduntareiteissä jo kauan ennen sairauksien kehittymistä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 270 000 aikuisen aineistoa. Aineisto oli peräisin kolmesta suuresta eurooppalaisesta väestökohortista Ison-Britannian UK Biobankista, Rotterdam-tutkimuksesta ja Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortista.
Kansallisten melukarttojen avulla yöaikainen tieliikennemelu mallinnettiin osallistujien asuinosoitteisiin. Yöaikaiseen meluun keskityttiin, koska öisin ihmiset ovat todennäköisimmin kotona ja melu voi vaikuttaa uneen.
Verinäytteistä tutkittiin kehittyneillä analyysimenetelmillä 155 merkkiainetta. Tällä tavalla pystyttiin yhdistämään pitkäaikainen yöaikainen melualtistus tarkasti määriteltyihin veressä näkyviin aineenvaihduntamuutoksiin.
Sepelvaltimotauti on yksi yleisistä sydänsairauksista. Mistä sen tunnistaa? Juttu jatkuu videon alla.
1:46Suomen Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, millaisista oireista sepelvaltimotaudin voi tunnistaa.
Pienelläkin muutoksella suuri vaikutus
Tutkimustulokset osoittivat, että altistuminen yli 55 dB:n yöaikaiselle tieliikennemelulle oli yhteydessä tärkeisiin sydän- ja aineenvaihduntaterveyteen liittyviin tekijöihin: korkeampiin kokonaiskolesterolin, "huonon" LDL-kolesterolin, esteröityjen kolesterolirikkaiden lipoproteiinien, rasvahappojen ja solukalvoihin liittyvien lipidien arvoihin.
Tutkijat havaitsivat, että useimpien biomarkkeiden kohdalla oli selkeä altiste-vaste-suhde, jossa muutokset alkoivat näkyä jo 50 dB:n tasolta alkaen.
Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Yiyan He sanoo, että löydökset viittavat yöaikaisen liikennemelun vaikuttavan metaboliseen terveyteen hienovaraisesti mutta johdonmukaisesti.
– Vaikka muutokset yksittäisen henkilön kolesteroli- ja rasva-arvoissa ovat pieniä, liikennemelulle altistuu erittäin suuri määrä ihmisiä. Tätä kautta pienikin muutos voi johtaa suureen kansanterveydelliseen vaikutukseen, He sanoo tiedotteessa.
Professori Sylvain Sebertin mukaan tutkimuksen esiin tuomat biologiset mekanismit voivat selittää myös aiemmin havaittuja yhteyksiä liikennemelun sekä sydänsairauksien ja niihin liittyvien aineenvaihduntahäiriöiden välillä. Sebertin mukaan tulokset vahvistavat käsitystä siitä, ettei ympäristön melu ole pelkkä häiriötekijä, vaan todellinen terveyriski.
– Tuloksemme tukevat sekä melualtistusta vähentäviä toimenpiteitä ja kaupunkisuunnitteluratkaisuja että rakennussuunnittelua, jossa painotetaan hiljaisempia nukkumisympäristöjä, Yiyan He kiteyttää.
Katso myös: Onko kolesterolin alentamiseen oikoteitä?
8:14Millaiset kolesteroliarvot ovat asiantuntijoiden mukaan huolestuttavia? Kannattaako rasvaton ruokavalio? Haastattelussa Helsingin yliopiston emeritusprofessori Timo Strandberg ja Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.