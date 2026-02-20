Tutkijat ovat löytäneet Saharan keskiosista entuudestaan tuntemattoman spinosaurus-lajin fossiilin.
Tutkijat kertovat löytäneensä entuudestaan tuntemattoman spinosauruslajin edustajan fossiilin. Kyseessä on ensimmäinen uuden spinosauruslajin löytyminen yli sataan vuoteen.
Tutkijoiden mukaan noin 95 miljoonaa vuotta sitten eläneellä Spinosaurus mirabilis -dinosauruslajilla oli huomiota herättävä sarvimainen harjanne päässään.
Lue myös: Tuhansien dinosaurusten jäljet löytyivät pystysuoralta kallionseinämältä Alpeilta
Löydetyn spinorauksen päässä ollut harjanne oli niin suuri ja odottamaton, että paleontologit eivät aluksi edes ymmärtäneet, mitä he olivat löytäneet. Jäänteet löydettiin vuonna 2019. Laajempi tutkimusryhmä palasi löytöpaikalle vuonna 2022, jolloin löydettiin kaksi uutta spinosaurukselle kuulunutta pääharjannetta. Aiheesta kirjoitetaan Eurekalert-tiedejulkaisualustalla.
Tutkijat uskovat, että yläilmoihin kaartuva harjanne oli alun perin värikäs ja keratiinin peittämä.
Toinen silmiinpistävä piirre kallossa on sen toisiinsa kietoutuvat ylä- ja alahammasrivit. Ne ovat aikoinaan muodostaneet tappavan ansan liukkaille kaloille.
– Löytö oli niin yllättävä ja ällistyttävä. Se oli todella tunteellinen hetki tutkimustiimillemme, toteaa tutkimusryhmää johtanut tohtori Paul Sereno Chicagon yliopistosta.
Löytö on senkin puolesta erikoinen, että aiemmin spinosaurusten jäänteitä on löytynyt merien läheisyydestä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan spinoraurukset olisivat olleet täysin vedessä eläneitä eläimiä.
Lue myös: T.rexin luuranko kuuluikin aivan eri lajille: käsitys dinosaurusten kuninkaasta mullistui
Uudet fossiilit kuitenkin osoittavat, että spinosauruksia on elänyt myös kaukana rannikolta. Tutkijat uskovat, että Spinosaurus mirabilis eli jokien halkomalla metsäalueella.
– Miellän tämän dinosauruksen eräänlaiseksi "helvetinhaikaraksi", joka pystyi kahlaamaan vahvoilla jaloillaan kahden metrin syvyisessä vedessä, mutta vietti todennäköisesti suurimman osan ajastaan matalammissa vesissä väijyen suuria kaloja, Sereno pohtii.
Tutkimus on julkaistu Science -julkaisussa.
2:57Katso myös: Tältä näytti ankannokkainen dinosaurus, joka vaelsi Chilessä 70 miljoonaa vuotta sitten