Tähtitieteilijät ovat todistaneet mielenkiintoista tapahtumaa naapurigalaksissamme.

Tähtitieteilijät tarkkailivat Andromedan galaksissa sijaitsevaa kuolevaa tähteä. Tähti katosi yllättäen ilman, että se olisi räjähtänyt supernovaksi.

Tutkijoiden mukaan tähti romahti suoraan mustaksi aukoksi.

Kyseessä on noin 2,5 miljoonan valovuoden päässä sijaitseva M31-2014-DS1 -tähti. Tutkijoiden mukaan tapaus on perusteellisin havainto mustaksi aukoksi muuttuvasta tähdestä, mitä on koskaan tehty.

Tutkijaryhmän mukaan havainnon peristeella kyetään rakentamaan kattava kuva prosessista, jossa tähti luhistuu mustaksi aukoksi.

Tutkimuksesta kerrotaan Eurekalert -julkaisualustalla.

Tutkijoilla oli tuoreen havaintodatan lisäksi käytössään materiaalia yli kymmenen vuoden ajalta kyseisestä tähdestä. Tutkijoiden mukaan tähti ei kyennyt räjähtämään supernovana elämänsä lopussa.

Sen sijaan tähden ydin luhistui mustaksi aukoksi työntäen samalla ulkokerroksensa hiljalleen poispäin. Jäljelle jäänyt materiaali näkyy hohtavana pölynä mustan aukon ympärillä.

"Vasta nyt on alettu ymmärtää"

Tutkijat huomasivat, että vuonna 2014 tähdestä loistava infrapunavalo alkoi kirkastua. Vuonna 2016 tähti himmeni huomattavasti alkuperäistä kirkkauttaan vähäisemmäksi vuoden sisällä.

Vuosina 2022 ja 2023 tehdyissä havainnoissa nähtiin, että tähti oli jo käytännössä kadonnut. Tähden jäänteet hohtavat enää kymmenesosan voimakkuudella alkuperäisestä kirkkaudesta

Tutkijaryhmää johtaneen yhdysvaltalaisen Flatiron -instituutin tutkija Kishalay De kertoo, että James Webbin kaltaisten tarkkojen teleskooppien ansiosta tähden jäänteet näkyvät vielä vuosikymmenien ajan.

– Tämä tähti oli yksi kirkkaimmista Andromedan galaksissa ja nyt sitä ei näy. Kuvitelkaa, että Betelgeuse-tähti katoaisi yhtäkkiä. Kaikilta lähtisi järki!, De kommentoi.

De toteaa, että mustien aukkojen olemassaolosta on tiedetty vuosikymmenien ajan, mutta vasta nyt on alettu ymmärtää, mitkä tähdet muuttuvat sellaisiksi ja miten se tapahtuu.

Tutkimus on julkaistu Science-julkaisussa.