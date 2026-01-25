Murtovarkaiden olisi kannattanut miettiä yhtä asiaa ennen keikkaa.

Rikospaikka-ohjelma näytti keskiviikkona näyttävän rikostapauksen, jossa murtovarkauksien sarjaan ryhtynyt mieskaksikko yritti poikkeuksellisen röyhkeää keikkaa Närpiössä vuonna 2022.

Kaksikko oli ajanut paikallisen Lidlin pihalle, tunkeutunut tuulikaappiin ikkunan rikkomalla ja kiinnittänyt kettingin nostoautomaatin ympärille. Sen jälkeen he repäisivät automaatin irti pakettiautolla vetokoukulla vetämällä.

Kuulusteluissa kaksikko kertoi, että tekoa ei ollut turhan tarkkaan harkittu. Toinen kertoi, että teossa käytetty pakettiauto oli aiemmin varastettu Kortesjärveltä. Nyt rikoksen kohteesta tuli rikoksentekoväline.

Mies kertoi, että keikan kohde valikoitui sattumalta.

– Me vaan ajeltiin siellä päin, ja se osui kohdalle, mies kertoi kuulusteluissa.

Autokaan ei jaksanut vetää saalista

Puutteellinen rikoksenvalmistelu kostautui miehille nopeasti. Kaappi saatiin ulos myymälästä, mutta siihen se jäikin.

– Huomasin että kyseessä ei ollut ihan tavallinen ottoautomaatti ja että se oli liian painava nostaa kyytiin. Kokeilin hinata sitä ajatuksena, että se menisi rikki, mutta se ei onnistunut vaan se jäi siihen pihalle. Autokaan ei oikein kunnolla jaksanut vetää sitä, toinen miehistä kertoi poliisille.

Miehet luovuttivat ja ajoivat syrjäiseen paikkaan, jossa tuikkasivat teossa käytetyn pakettiauton bensiinillä tuleen.

Ehdotonta vankeutta

Miehillä oli käynnissä pitempi rikoskierre, eivätkä he myöskään istuneet käräjillä ensimmäistä kertaa.

Toinen sai lopulta Pohjanmaan käräjäoikeudessa 1 vuoden 3 kuukauden ehdottoman tuomion törkeästä varkaudesta, törkeän varkauden yrityksestä, kolmesta varkaudesta, kolmesta varkauden yrityksestä ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Toinen sai taas 1 vuotta 5 kuukautta kahdesta törkeästä varkaudesta, törkeän varkauden yrityksestä, kahdesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta varkaudesta, varkauden yrityksestä ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Miten tapahtumat etenivät? Voit katsoa tallenteen ylhäällä olevalta videolta!