Poliisi on kuvaillut henkirikoksen tekotapaa raa'aksi.
Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä henkilöä vastaan Espoon Nöykkiössä marraskuussa 2025 tapahtuneesta murhasta.
Poliisi on aiemmin kertonut, että epäilty on 21-vuotias mies.
Epäilty teko tehtiin yksityisasunnossa Espoon Nöykkiössä teräasetta käyttäen.
Poliisi epäilee, että epäilty tekijä oli saapunut varhain aamulla 21.11.2025 asunnolle ja tavannut sieltä ennestään tuntemansa miehen entisen seurustelukumppaninsa kanssa.
Poliisin mukaan mies iski veitsellä asunnossa toiseen mieheen kymmeniä vammoja.
Nuori mies harrasti MTV Uutisten tietojen mukaan kehonrakennusta ja osallistui ainakin viime vuonna vielä kehonrakennuskilpailuihin.
Poliisi on kuvaillut tekotapaa raa'aksi. Teon taustalla oli poliisin mukaan mustasukkaisuus.
Oikeudenkäynti asiassa on määrä alkaa 18.maaliskuuta.