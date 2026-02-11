Henkirikos tapahtui Helsingin Malminkartanossa viime viikonloppuna.
Poliisi vaatii tänään keskiviikkona aamulla vangittavaksi 69-vuotiasta epäiltynä puolisonsa murhasta Helsingin Malminkartanossa.
Vangitsemisistunto käydään sairaalassa.
Epäilty henkirikos tapahtui viime lauantaina. Poliisi löysi asunnosta kuolleen naisen sekä sairaalahoitoa vaativan miehen.
Poliisi oli paikalla useita tunteja, iltapäivästä alkuiltaan.
Henkirikoksen uhri oli 70-vuotias nainen. Epäilty ja uhri olivat avioliitossa.
Teosta epäilty on 69-vuotias mies, joka täyttää 70 vuotta helmikuun lopussa. Miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa.