Poliisi vaatii 69-vuotiasta miestä vangittavaksi vaimonsa murhasta epäiltynä. Henkirikos tapahtui Helsingin Malminkartanossa viikonloppuna.
Poliisi sai hälytyksen Malminkartanossa sijaitsevaan yksityisasuntoon lauantaina 7. helmikuuta iltapäivällä.
Henkirikoksen uhri oli 70-vuotias nainen. Epäilty ja uhri olivat avioliitossa.
Teosta epäilty on 69-vuotias mies, joka täyttää 70 vuotta helmikuun lopussa. Miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa.
Kun poliisit menivät paikalla asuntoon, nainen oli jo kuollut. Epäilty mies oli vakavasti loukkaantunut ja hänet vietiin sairaalahoitoon.
– Vainajassa oli havaittavissa ulkoisen väkivallan merkkejä. Tapausta tutkitaan tässä vaiheessa rikosnimikkeellä murha, sillä teko oli tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo kertoi aiemmin tänään tiedotteessa.
Henkirikos tuli poliisin tietoon, kun uhrin omaiset soittivat hätäkeskukseen.
Tutkinnanjohtajan mukaan kyseessä oli pitkään yhdessä ollut aviopari.
Piipon mukaan uhri ja epäilty olivat teon tapahtuma-aikaan asunnossa kahdestaan. Kyseessä oli parin yhteinen asunto.
Sairaalahoidossa olevaa epäiltyä miestä ei ollut vielä tänään päivällä päästy kuulemaan. Hänen vangitsemistaan on tarkoitus käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona.