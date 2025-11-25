Espoon Nöykkiön murhan taustalla on päättynyt parisuhde.
MTV Uutisten tietojen mukaan Espoon Nöykkiön perjantaisesta murhasta vangittu mies ja tekopaikalla ollut nainen olivat eronneet saman viikon maanantaina, eli vain muutama päivä ennen henkirikosta.
Murhasta epäilty 21-vuotias kehonrakentajamies oli kuitenkin MTV Uutisten tietojen mukaan varhain perjantaiaamuna tullut hänen entisen tyttöystävänsä asuntoon Nöykkiöön. Miehen epäillään syyllistyneen murhaan lyömällä asunnossa ollutta 19-vuotiasta miestä kymmeniä kertoja teräaseella. Uhri kuoli tapahtumapaikalle.
Aiemmin uutisissa kerrottiin, että asunto olisi ollut miehen, koska hän oli virallisesti kirjoilla siellä. Asunto oli kuitenkin tämän entisen tyttöystävän.
Poliisi on aiemmin kertonut julkisuuteen epäilevänsä, että henkirikos liittyy ihmissuhdeasioihin. Poliisi kuvaili asunnossa ollutta naista epäillyn kumppaniksi. MTV Uutisten tietojen mukaan suhde oli kuitenkin jo päättynyt alkuviikosta naisen aloitteesta.
Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen asunnolle perjantaiaamuna noin varttia vaille seitsemän. Rikoksesta epäilty otettiin kiinni vielä samana päivänä pian teon jälkeen. Myös epäilty tekoväline on poliisin hallussa.
MTV Uutisten tavoittama epäillyn asianajaja ei halua kommentoida asiaa mitenkään tässä vaiheessa.