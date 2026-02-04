Porin keskustassa Itäpuistossa sijaitsevassa kerrostalossa tapahtui erittäin raaka henkirikos vuonna 2018.

Turvapaikanhakijana Suomeen tullut, vuonna 1990 syntynyt irakilaismies murhasi entisen naisystävänsä syyskuussa 2018. Vuonna 1964 syntynyt nainen oli merkittävästi entistä kihlattuaan vanhempi.

Verityö tehtiin lyömällä naista tylpällä esineellä ja teräaseella. Naisen kaulaa myös viillettiin teon yhteydessä niin voimallisesti, että naisen pää lähes irtosi muusta ruumiista.

Tekijä yritti peitellä henkirikosta sytyttämällä tulipalon naisen asunnossa, mutta palo rajautui makuuhuoneeseen, missä myös ruumis oli.

Hätäkeskus sai hälytyksen tulipalosta varhain sunnuntaiaamuna 16. syyskuuta 2018. Perillä auttajia odotti karu näky, kun sängystä löytyi naisen ruumis. Pelastajille ja poliisille selvisi nopeasti, että nainen oli kuollut henkirikoksen uhrina.

– Ruumiissa oli ulkoisia vammoja ja tekoa oli peitelty sytyttämällä tulipalo. Naisella oli paljon teräaseen vammoja ja torjuntavammoja käsissä. Se viittasi ulkopuoliseen tekijään, tapauksen tekninen tutkija, vanhempi rikoskonstaapeli Samuli Lehikoinen Lounais-Suomen poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Uhri osoittautui yksin asunnossa asuneeksi 54-vuotiaaksi naiseksi.

Ratkaiseva näyte kuukautta myöhemmin

Poliisin tutkinnan lähtökohdat olivat erittäin haastavat. Asuntoa oli siivottu teon jälkeen ja tulipalo oli tuhonnut osan jäljistä. Poliisi teki poikkeuksellisen pitkään tutkintaa asunnossa ja rikospaikka pysyi eristettynä kuukausia.