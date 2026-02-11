Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi Espoon Nöykkiön marraskuisessa epäillyssä murhassa.
21-vuotiasta miestä epäillään murhasta Espoon Nöykkiön marraskuun henkirikoksessa.
Poliisi on nyt saanut esitutkinnan asiassa valmiiksi.
Murhan motiivin uskotaan olevan mustasukkaisuus.
Poliisi epäilee, että epäilty tekijä oli saapunut varhain aamulla 21.11.2025 asunnolleen ja tavannut sieltä ennestään tuntemansa miehen entisen seurustelukumppaninsa kanssa.
MTV Uutiset kertoi jo syksyllä, että murhasta tuolloin vangittu mies ja tekopaikalla ollut nainen olivat eronneet saman viikon maanantaina, eli vain muutama päivä ennen henkirikosta.
Lue myös: MTV Uutisten tiedot: Tyttöystävä oli juuri eronnut Espoon murhasta epäillystä – mies tuli asuntoon omin luvin
MTV:n tiedot: Ihmissuhteet Espoon murhan taustalla – 21-vuotias kehonrakentaja vangittiin raa'asta veriteosta
Naapurit järkyttyivät Espoon julmasta murhasta – erityisesti yksi asia ihmetyttää heitä
Poliisin mukaan tekotapa "erityisen raaka"
Epäillyn katsotaan aiheuttaneen uhrille, 19-vuotiaalle miehelle, asunnossa olleella veitsellä kymmeniä vammoja. Poliisi myös kuvailee tekotapaa erityisen raa'aksi
Epäillyn entinen seurustelukumppani, 18-vuotias nainen, soitti hätäkeskukseen.
Poliisi tavoitti pian paikalle saavuttuaan rikoksesta epäillyn 21-vuotiaan miehen ja otti tämän kiinni.
Nuori epäilty mies harrasti MTV Uutisten tietojen mukaan kehonrakennusta ja osallistui ainakin viime vuonna vielä kehonrakennuskilpailuihin.