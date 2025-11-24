Poliisi vaatii 21-vuotiasta miestä vangittavaksi Espoon perjantaisesta murhasta epäiltynä.

Henkirikos tapahtui perjantaina 21. marraskuuta Espoon Nöykkiössä yksityisasunnossa. Poliisi sai hälytyksen asuntoon varhain perjantaiaamuna kello 6.45. Tehtävälle lähti useiden poliisipartioiden lisäksi ensihoidon yksiköitä.

Poliisi tutki henkirikosta aluksi tappona, mutta rikosnimike koveni jo lauantaina murhaksi. Poliisin mukaan tekotapa oli erityisen raaka.

Poliisi epäilee, että rikoksesta epäilty kohdisti teräaseella useita iskuja uhriin, joka kuoli tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Uhri oli täysi-ikäinen mies.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä paikalla uhrin lisäksi mies ja nainen, jotka otettiin kiinni. Kuulusteluiden jälkeen nainen vapautettiin, ja häntä ei enää epäillä rikoksesta.

21-vuotiaan miehen vangitsemista käsitellään tänään iltapäivällä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Nuorella miehellä ei ole MTV Uutisten tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa. Nuori mies harrasti kehonrakennusta ja osallistui ainakin viime vuonna vielä kehonrakennuskilpailuihin.