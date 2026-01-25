Australiassa eläneen muinaisen jättikengurun liikkumiskyky on askarruttanut tutkijoita.
Australiassa eli vielä noin 50 000 vuotta sitten jättikenguru. Jättikengurut painoivat jopa 250 kiloa, kun taas nykyiset kengurut painavat noin 90 kiloa.
Jättikenguruiden suuren koon takia on epäilty, että niiden nilkat eivät olisi yksinkertaisesti kestäneet hyppimällä liikkumista.
Tuoreen tutkimuksen mukaan jättikengurut olivat sittenkin kyenneet hyppimään, tosin vain lyhyitä matkoja. Aiheesta uutisoi Abc News.
Tutkijat päättelivät muinaisten kenguruiden fossiileja tutkimalla, että jättikenguruiden jalkapöydän luut olivat todennäköisesti riittävän vahvat kestämään hyppimisen aiheuttaman fyysisen rasituksen.
Lisäksi niiden kantapääluut olivat tutkijoiden mukaan riittävän suuret hyppimisen vaatimien leveiden jänteiden kiinnittymiselle.
Tutkimus on julkaistu Scientific Report -julkaisussa. Tutkimuksen mukaan jättikengurut eivät liikkuneet yksinomaan hyppimällä, sillä niiden koon huomioiden hyppimällä liikkuminen ei olisi ollut riittävän tehokasta.
Lyhyillä pompupyrähdyksillä ne saattoivat kuitenkin kyetä pakenemaan saalistajia.