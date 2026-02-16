Paikallisen poliisin mukaan mies vietiin perjantaina kotoaan Sydneyssä.
Australiassa rikolliset sieppasivat erehdyksessä 85-vuotiaan miehen, maan poliisi kertoi maanantaina. Poliisi vetosi miehen vapauttamiseksi.
Poliisin mukaan mies vietiin perjantaina kotoaan Sydneyn North Ryden lähiöstä. Sieppaajia oli poliisin mukaan ainakin kolme.
Uuden Etelä-Walesin osavaltion poliisin edustaja Andrew Marks sanoi maanantaisessa tiedotustilaisuudessa poliisin olevan "miljoonaprosenttisen varma" siitä, että rikolliset ovat siepanneet väärän ihmisen.
Australian yleisradioyhtiön ABC:n viranomaislähteiden mukaan sieppauksen aiotulla kohteella oli yhteyksiä australialaiseen Alameddine-rikollisjärjestöön.
Marksin mukaan siepatulla miehellä ei sen sijaan ollut minkäänlaisia yhteyksiä rikollismaailmaan. Hänen mukaansa siepattu vanhus vaatii päivittäistä hoitoa.