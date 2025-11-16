Australialaisessa urbaanissa legendassa kerrotaan myyttisestä ”drop bearista", puusta niskaan pudottautuvasta lihanhimoisesta koalakarhusta. Legendassa saattaa sittenkin piillä totuuden jyvä.
Australiassa elävät ikoniset koalat ovat säyseitä kasvinsyöjiä, mutta pudottautuvia karhuja kuvataan Australian kansanperinteessä epätavallisen suurikokoisiksi ja ilkeämielisiksi otuksiksi.
Kyseessä on kuvitteellinen eläin – koala, joka syökin lihaa. Drop bearin kerrotaan elävän puissa ja pudottautuvan pahaa aavistamattomien ihmisten päälle korkeuksista.
Mutta kuinka ollakaan, tutkijoiden mukaan Australiassa on ennen muinoin elänyt koalaa muistuttava, lihaa syövä pussieläin, Thylacoleo carnifex. Asiasta uutisoi Independent.
Tutkijat ovat löytäneet muinaisista fossiileista todisteita, että koalan kaltaiset lihansyöjät elivät Australiassa 126 000 - 40 000 vuotta sitten, kunnes laji kuoli sukupuuttoon.
Nykyiset koalat ovat tämän pussieläinleijonan lähimpiä elossa olevia sukulaislajeja. Tutkimus on julkistettu -julkaisussa.